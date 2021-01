Xbox Series X dorobi się nowego pada? Microsoft pyta użytkowników, czy podobają im się funkcje Dual Sense

Nowa generacja oficjalnie wystartowała w listopadzie — i od tego czasu napisano już sporo na temat Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Przerobiono kwestię ich wyglądu, kultury pracy, awaryjności, biblioteki gier oraz… kontrolerów. Bo to właśnie w tym aspekcie Sony najbardziej odskoczyło od konkurencji. Kontroler Dual Sense od PS5 z zaawansowanym systemem haptycznych wibracji oraz adaptacyjnymi spustami to największa rewolucja jakiej doczekała się dziewiąta generacja konsol. Temat ten jest na tyle nośny, że Microsoft postanowił przeprowadzić wśród użytkowników konsol Xbox Series X oraz Xbox Series S sondę i zapytać ich o to, czy wiedzą o dodatkowych funkcjach oferowanych przed pady konkurencji.

Grafika: wccftech

Microsoft zaserwuje graczom nowe pady z zaawansowanymi funkcjami?

Na tę chwilę można jedynie gdybać — ale takie pytanie w ankiecie zapala lampkę ostrzegawczą. Microsoft już w minionej generacji wprowadził nowe kontrolery w zaawansowanym stanie cyklu życia Xbox One. Mam tu na myśli oczywiście fenomenalne Xbox Elite oraz Xbox Elite Series 2, które w czasie swojego debiutu były w oczach wielu graczy bezkonkurencyjne. Dlatego też wcale bym się nie zdziwił, gdyby firma zaserwowała powtórkę z rozrywki i po kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu miesiącach przedstawiła nowy pad. Obecne rozwiązanie jest… w porządku — ale to po prostu bardziej dopieszczona konstrukcja, którą otrzymaliśmy już w poprzedniej generacji. Owszem: pady do Xbox Series X/S doczekały się kilku nowości (a to przycisk, a to chropowaty tył pozwalający pewniej chwycić kontroler) — mimo wszystko do innowacji w Dual Sense się nie umywają. Mam tu na myśli przede wszystkim dwie funkcje, o których tak rozpisuje się Sony na swojej oficjalnej podstronie:

efekty dotykowe: Poczuj fizyczną reakcję na swoje działania w grze dzięki podwójnym aktuatorom, które zastępują tradycyjne silniki wibracyjne. Takie dynamiczne wibracje w Twoich rękach mogą symulować wrażenia dotykowe wielu rzeczy, od otaczającego Cię świata po odrzut rozmaitych broni.

Poczuj fizyczną reakcję na swoje działania w grze dzięki podwójnym aktuatorom, które zastępują tradycyjne silniki wibracyjne. Takie dynamiczne wibracje w Twoich rękach mogą symulować wrażenia dotykowe wielu rzeczy, od otaczającego Cię świata po odrzut rozmaitych broni. adaptacyjne triggery: Doświadcz różnych poziomów siły i napięcia podczas interakcji ze sprzętem i otoczeniem w grze. Poczynając od ciągnięcia coraz bardziej napinającej się liny po wciśnięcie hamulców w jadącym samochodzie, możesz odczuć fizyczną więź z działaniami na ekranie.

Nowe kontrolery do Xbox Series X/S mogłyby być dodatkowym wabikiem dla graczy

Obecnie jesteśmy na etapie w którym zakup konsol nowej generacji — niezależnie od obozu — jest niezwykle trudny niemal na każdej szerokości geograficznej. To żadna tajemnica, że gracze chętniej wybierają PlayStation — powodów jest wiele (tytuły na wyłączność, znajomi w ekosystemie, kolekcja gier z poprzedniej generacji czy właśnie innowacyjne kontrolery). Ale właśnie: najczęściej w dyskusjach przywoływana jest kwestia kontrolerów. Czy wprowadzenie nowych (potencjalnie: dodatkowo płatnych, a kto wie jak wiele?) padów byłoby w stanie coś zmienić? Szczerze wątpię, ale w długofalowej strategii Microsoftu może się przydać. A przecież i tak nie mają nic do stracenia.