Nowości Xbox Game Pass styczeń 2020 – konsola Xbox

Posiadacze konsol Xbox i abonamentu Xbox Game Pass otrzymają w styczniu trzy nowe gry. Od 9 stycznia będziemy mogli zagrać we Frostpunk, świetną polską strategię. Nie jest to może typowo konsolowy tytuł, ale zdecydowanie warto go sprawdzić.

Od 9 stycznia pogramy również w RPG akcji Sword Art Online: Fatal Bullet. To fajna produkcja bazująca na popularnej mandze, czy w zasadzie całym mangowym uniwersum.

Od 16 stycznia zagramy natomiast w Tekken 7, którego na premierze (połowa 2017 roku) nazwałem najlepszym Tekkenem od lat. Jeśli nie graliście, zdecydowanie warto przynajmniej sprawdzić o co chodzi.

Nowości Xbox Game Pass styczeń 2020 – komputery PC

Xbox Game Pass to oczywiście również nowe gry dla posiadaczy PC-tów z Windowsem 10. Jest niestety trochę biedniej. Dostaniemy tylko dwie gry, pierwszą z nich będzie wspomniany przy okazji gier dla Xboksów Frostpunk. Moim zdaniem mysz sprawdzi się tu lepiej, więc zdecydowanie polecam.

Druga produkcja to niestety trochę pomyłka. To znaczy FTL: Faster Than Light jest świetną, wciągającą (choć trochę już leciwa) grą, którą koniecznie sprawdźcie. Symulator dowódcy statku kosmicznego wciąga swoim strategicznym sznytem. Chodzi bardziej o to, że gra często pojawia się w promocji na Steam (sam kupiłem ją w sylwestra 2018 za kilka symbolicznych złotych), a niedawno Epic rozdawał ją za darmo przy okazji swojej promocji w Epic Games Store. Ale jeśli jakimś cudem nie złapaliście jeszcze tego tytułu – warto.

