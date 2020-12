Nowe gry w Xbox Game Pass. Gracze naprawdę mają powody do złości

Nowe gry w Xbox Game Pass: grudzień 2020

Nadchodzące tygodnie to cały zestaw nowych gier, które dołączą do usługi. Wśród nich nie zabraknie naprawdę fenomenalnych tytułów. Pełna lista nadchodzących w najbliższym czasie prezentuje się następująco:

Control (konsole Xbox, Android) (3.12.2020)

Doom Eternal (PC) (3.12.2020)

Haven (konsole Xbox, PC) (3.12.2020)

Rage 2 (Android) (3.12.2020)

Slime Rancher (konsole Xbox, Android) (3.12.2020)

Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC) (3.12.2020)

Yes, Your Grace (konsole Xbox, PC, Android) (3.12.2020)

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (konsole Xbox, PC) (4.12.2020)

Call of the Sea (konsole Xbox, PC, Android) (8.12.2020)

Monster Sanctuary (konsole Xbox, Android) (8.12.2020)

Starbound (PC) (8.12.2020)

Unto the End (konsole Xbox, PC) (9.12.2020)

Asetto Corsa (konsole Xbox, Android) (10.12.2020)

Gang Beasts (konsole Xbox, Android) (10.12.2020)

GreedFall (konsole Xbox, PC, Android) (10.12.2020)

Superhot: Mind Control Delete (konsole Xbox, Android) (10.12.2020)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (konsole Xbox, PC, Android) (10.12.2020).

Ponadto ogłoszono też, że wsparcia sterowania dotykowego podczas gry na Androidzie doczekają się:

Bloodstained: Ritual of the Night

Golf With Your Friends

Hyperdot

Ikenfell

Indivisible

ScourgeBringer

The Touryst

Vambrace Cold Soul.

I nie da się ukryć że powyższa lista wygląda imponująco, ale powraca ten sam problem… przy tej klęsce urodzaju, strach kupować gry. Bo co, jeśli za chwilę… będzie w Game Passie?

„Nie kupię, bo będzie w Game Passie”. Obawy są w pełni uzasadnione, a w przypadku Control — doskonale rozumiem rozgoryczenie użytkowników

O tym że Control będzie w Xbox Game Pass… no właściwie już wiedzieliśmy od kilku dni, bo Microsoft dość mocno to zajawiał w swoich serwisach społecznościowych. Wczoraj nadeszło oficjalne potwierdzenie i… rozczarowanie graczy, którzy chcąc zagrać w Control niedawno kupili grę. Tutaj jednak sprawa jest o tyle skomplikowana, że twórcy dość dziwnie podeszli do tematu. Przypomnę: łatka dla nowej generacji konsol została przesunięta na początek przyszłego roku, a by móc skorzystać z darmowej aktualizacji do Xbox Series X/S (oraz: PlayStation 5) niezbędne było najdroższe wydanie gry ze wszystkimi dodatkami. Posiadanie podstawowego Control i dokupienie wszystkich DLC nie kwalifikuje do darmowej aktualizacji. Pojawia się więc pytanie: czy wersja udostępniona w Game Pass się do niej załapie? A może nim stosowna aktualizacja trafi na Xboksa gra zniknie już z usługi Xbox Game Pass?

Kup grę na płycie, bo ma obiecane wsparcie dla nextgena.

Dwa dni później dowiedz się o przełożeniu update’u na styczeń.

Czekaj i patrz jak cena spada na wyprzedażach.

Dowiedz się, że gra będzie w Game Passie. To jak ktoś chce nieodpakowane Control na Xboksa, to sprzedaję 🤷🏿‍♂️ https://t.co/awm39IDwLq — Michał Mielcarek (@mielu83) December 1, 2020

Przykład cytowanego wyżej Michała dobitnie pokazuje, że w tym konkretnym przypadku coś tu nie zagrało. No i raz jeszcze udowadnia, że nie ma co się łapać na obietnice i zapowiedzi — bo to jak kupowanie kota w worku. Bałagan i nieporozumienie — mam nadzieję że nauczeni przykładem Remedy, inni twórcy rozważniej podejdą do tematu.