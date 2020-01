Prototyp Xbox Series X na pierwszych zdjęciach. Czego można się z nich dowiedzieć?

Jak warto zauważyć — nie jest to jeszcze finalna wersja konsoli, nie jest zatem wykluczone, że na obudowie w międzyczasie zdążą zajść jeszcze zmiany. Na tę chwilę jednak obudowa Xbox Series X całkiem fajnie wypada pod względem oferowanych tam portów. Poza zasilaniem (uf, standardzik) znalazło się miejsce dla USB-A (jedno z przodu, dwa z tyłu), Ethernet, S/PDIF, wyjście HDMI oraz nieznany nikomu port, który znając życie nie trafi do finalnej wersji konsoli, bo to techniczne rozwiązanie dla prototypowej wersji sprzętu. Jak widać: próżno tam również szukać wejścia HDMI, z którego Microsoft był taki dumny przy okazji zapowiedzi Xbox One, który miał się stać centrum multimediów i główną maszynką do oglądania telewizji w całym domu. Myślę jednak, że nawet jeżeli niewiele się w tej kwestii zmieni do czasu premiery konsoli, raczej zbyt wielu użytkowników specjalnie za tym brakiem nie zatęskni… prawda?

Konstrukcja Xbox Series X wciąż wydaje się… śmieszna, jako że odbiega od tego, do czego przez lata przyzwyczaili nas producenci konsol. Ale mimo wszystko cieszę się, że Microsoft postawił na coś innego. Byle było cicho, proszę ;-).