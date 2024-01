Twitter szykuje zmiany. Stanie się lepszą platformą - oto dlaczego

Jak wiadomo — od czasu przejęcia przez Elona Muska Twittera, jakość serwisu leeeeeci z każdą kolejną zmianą. Ekscentryczny miliarder ma swoją wizję wolności słowa, efektem czego jest brak... właściwie jakiejkolwiek cenzury. Przez wielu obserwatorów, obecny X (dawniej Twitter) określany jest wieloma brutalnymi i niezbyt przychylnymi słowami.

Musk stwierdził bowiem, że ekipa odpowiedzialna za moderację zgłaszanych przez użytkowników treści jest kompletnie zbędna. Dlatego zwolnił wszystkich, a przynajmniej znaczną większość, ludzi, którzy byli za nią odpowiedzialni.

Ale najwyraźniej zdał sobie sprawę, że nie tędy droga. A może raczej: nie do końca tędy droga. Bo, jak informuje Bloomberg, firma planuje zatrudnienie na pełny etat stu pracowników, którzy będą zajmować się moderacją. I czas tej informacji nie jest taki do końca przypadkowy — bowiem już za kilka dni CEO serwisu, Linda Yaccarino, będzie przesłuchiwana w sprawie moderacji treści z wizerunkiem najmłodszych.

Czym będzie zajmować się nowa ekipa?

O tym jak wyglada obecnie kwestia moderacji na Twitterze wiedzą wszyscy, którzy co jakiś czas zaglądają na platformę. Ale wiadomo że w kwestiach nadużyć z wizerunkiem dzieci — żaden organ administracyjny nie ma litości. I wygląda na to, że administracja Twittera zdała sobie z tego sprawę, dlatego wspomnianych 100 pracowników ma skupić się przede wszystkim na moderacji tego typu treści. Ale będzie on również pomagał w moderacji wpisów związanych z szeroko pojętą mową nienawiści. Czy na tyle by całkowicie zniknęła? Mam watpliwości, ale dobrze widzieć, że cokolwiek w tym temacie się nareszcie ruszyło. Lepiej późno, niż wcale.

Źródło