1. Wzmacniacz sygnału – podstawowe informacje

Wzmacniacz sygnału WiFi lub tzw. range extender to urządzenie, które działa zazwyczaj dwutorowo. Odbiera sygnał z sieci WiFi i przesyła go dalej zwiększając zasięg podstawowej sieci. Niestety takie rozwiązanie ma swoje wady, z których główna to ograniczenie przepustowości, bo urządzenie musi być jednocześnie pobierać i wysyłać dane. W starszych technologiach, do WiFi 5 włącznie wiąże się to z mocnym spadkiem przepustowości. Na szczęście istnieją też nieco zmodyfikowane rozwiązania, które znacznie poprawiają transfery, choć zazwyczaj podnoszą też koszty. O tym napiszemy sobie jednak w rozdziale o rodzajach wzmacniaczy sygnału.

W tym miejscu warto natomiast wspomnieć, że wzmacniacz sieci WiFi to stosunkowo tanie rozwiązanie pozwalające na zwiększenie zasięgu WiFi niskim kosztem. Owszem, przepustowość może spaść, ale nadal nawet jeśli będzie to realnie 40-50 Mbps to w większości przypadków będzie to wartość dla większości z nas wystarczająca. Jeśli dysponujecie szybkim połączeniem z internetem i nie chcecie aby łącze się marnowało, to niestety trzeba spojrzeć w stronę innych, znacznie droższych produktów.

Wzmacniacz sygnału ma też jeszcze jedną zaletę, a mianowicie jest bardzo łatwy w konfiguracji. W zasadzie wystarczy go tylko podłączyć do zasilania i skonfigurować dostęp do naszej podstawowej sieci WiFi. Zazwyczaj robimy to przy pomocy smartfona i dedykowanej aplikacji. Później możemy o urządzeniu zapomnieć, bo ono po prostu działa. Dlatego ostatecznie może się okazać, że inwestowanie w droższe rozwiązania nie ma większego sensu.