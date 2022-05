W końcu mamy promocję, w której opłaca się zwiększyć abonament w trakcie trwania umowy

To już trzeci artykuł w tym tygodniu poświęcony promocji z okazji wykupienia przez właściciela Play, operatora komórkowego UPC. Trzeci, bo promocja ta jest szeroka na trzy sposoby.

W pierwszym artykule (linki znajdziecie poniżej) opisywałem Wam korzyści, które dotyczą nowych klientów Play lub UPC, w drugim obecnych, którzy to już mają podpisaną i obowiązującą umowę z którymś z tych operatorów. Dziś pokażę Wam opcję również dla obecnych klientów, ale w opcji skorzystania z promocji dostępnej dla nowych, czyli dwóch lat za darmo za abonament komórkowy lub za światłowody.

Można oczywiście od zawsze w trakcie trwania umowy zmienić abonament na wyższy, ale zwykle otrzymywaliśmy za to bogatszą zawartość wyższego planu, za którą płaciliśmy zwyczajnie proporcjonalnie więcej - nic ponad to.

Jak to wygląda w tej promocji Play i UPC? Tak się składa, że aktualnie dwóch operatorów Plus i T-Mobile oferuje więcej korzyści w droższych planach, więc będziemy mogli to również porównać, tak jak w poprzednich dwóch wpisach.

Przejście na droższy abonament w Play

Przy założeniu - poza promocją, że aktualnie korzystamy w Play z abonamentu za 60 zł - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 60 GB transferu danych i będziemy chcieli dokupić do nich światłowody z limitem 300 Mb/s w UPC za 49,99 zł miesięcznie - zapłacimy łącznie za ten zestaw 109,99 zł.

Jednak, jeśli w trakcie tej obowiązującej umowy z Play na abonament za 60 zł, przejdziemy teraz na plan Homebox za 90 zł - nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 150 GB transferu danych + 200 GB na dodatkowej karcie SIM, przez najbliższe dwa lata zapłacimy za ten zestaw tylko te 90 zł.

Tak więc, prócz korzyści płynących z wyższego abonamentu miesięcznie zaoszczędzimy 20 zł miesięcznie.

Przejście na droższy abonament w UPC

W drugą stronę - również poza promocją, jeśli korzystamy aktualnie z abonamentu w UPC za światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s i zechcemy wziąć abonament w Play za 60 zł, łącznie nasz koszt miesięczny podobnie wyniósłby nas 109,99 zł.

Jeśli jednak w to miejsce zwiększymy abonament w UPC do planu z limitem 1 Gb/s do 79,99 zł, abonament w Play za 60 zł dostaniemy za darmo na dwa lata. Tak więc miesięcznie zaoszczędzimy 30 zł za taki zestaw przez całą umowę i będziemy mieli trzy razy szybsze światłowody.

Przejście na droższy abonament w Orange

W ofercie Orange nie ma aktualnie dodatkowych bonusów za przejście na wyższy abonament. Można jedynie wspomnieć o elastyczności w tym zakresie w przypadku subskrypcji Orange Flex. W ofercie tej submarki można dowolnie zmieniać swój plan, czyli w górę lub w dół - raz w miesiącu, co skutkuje od razu zmianą subskrypcji, a jej koszt ponosimy dopiero od nowego okresu.

Dla przykładu, okres rozliczeniowy w planie za 30 zł rozpoczął się nam dziś, czyli 27 maja. Jeśli dziś zmienimy plan na wyższy, dajmy na to za 80 zł, z jego zawartości będziemy mogli korzystać od razu przez cały miesiąc, a zapłacimy za niego dopiero w drugim.

Przejście na droższy abonament w Plus

W Plusie ta zachęta do wyższych abonamentów jest trochę inaczej wymyślona. Niemniej załóżmy, iż aktualnie korzystamy z najtańszego abonamentu komórkowego za 35 zł miesięcznie - nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 4 GB transferu danych i zechcemy do niego dokupić światłowody z limitem prędkości do 1 Gb/s, łącznie zapłacimy za ten zestaw 80 zł miesięcznie (pół roku za darmo z światłowody)

Jednak, gdy zmienimy swój abonament komórkowy na ten kosztujący 55 zł, a więc 20 zł droższy (również pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz już 30 GB transferu danych), za światłowody 1 Gb/s zapłacimy średnio 30 zł, czyli łącznie 85 zł miesięcznie, a więc tylko 5 zł więcej, a dużo bogatszy abonament komórkowy.

Przejście na droższy abonament w T-Mobile

Podobną opcję znajdziemy w T-Mobile. Z tą różnicą, że T-Mobile daje takie zniżki przy każdej prędkości światłowodów w ofercie - do 300 Mb/s, do 600 Mb/s i 900 Mb/s.

Sprawdźmy opcję z najtańszym abonamentem komórkowym za 45 zł (pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz transfer danych 8 GB). Jeśli dokupimy teraz do niego światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s, łącznie zapłacimy za ten zestaw 75 zł miesięcznie (pół roku za darmo dla klientów dowolnego planu komórkowego).

Jeśli jednak zwiększymy abonament komórkowy do planu za 65 zł miesięcznie - z limitu transferu danych w smartfonie z poziomu 8 GB w miesiącu robi się nam tym samym brak limitów danych, jedynie ograniczenie prędkości do 30 Mb/s. Jednocześnie za światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s zapłacimy również 40 zł, ale tylko przez rok. Łącznie będzie to więc 85 z miesięcznie, czyli tylko 10 zł więcej niż w poprzedniej konfiguracji.

Niemniej jak widać, promocja w Play i UPC wybija się teraz z dostępnych opcji na rynku. W Play takie zwiększenie abonamentu komórkowego w trakcie obowiązującej umowy, daje nam oprócz korzyści z droższego planu - 20 zł miesięcznie oszczędności, a w UPC - 30 zł. Z kolei w Plusie i T-Mobile musimy jednak za to dopłacać - niewiele, ale jednak. Odpowiednio będzie to 5 i 10 zł miesięcznie.

Stock Image from Depositphotos.