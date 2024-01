Przeniesienie numeru telefonicznego do nowej sieci to decyzja, która może przynieść liczne korzyści, zwłaszcza gdy operator przygotowuje atrakcyjne oferty dla nowych abonentów. Proces ten wcale nie jest skomplikowany. Dziś skupimy się na przenoszeniu numeru do Orange. Bez względu na to, czy zastanawiasz się nad przeniesieniem numeru na kartę, czy na abonament, w tym tekście znajdziesz niezbędne informacje.

Poniżej omówimy, jak przenieść numer do Orange, zwracając uwagę na różne aspekty tego procesu. Bez względu na to, czy jesteś zainteresowany przeniesieniem numeru na kartę, czy abonament, Orange przygotowało kilka ciekawych opcji, które mogą przynieść korzyści już na samym początku. Przyjrzymy się także szczegółom oferty Orange Free na kartę, która nagradza przenoszących numer pewnymi bonusami.

Kroki przenoszenia numeru do Orange

Przeniesienie numeru do Orange może być prostym procesem. Zrobimy to na trzy różne sposoby: osobiście, telefonicznie lub internetowo. Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku o przeniesienie numeru, dostępnego na oficjalnej stronie internetowej operatora. Następnie, po złożeniu wniosku, oczekuje się na wizytę kuriera, który dostarczy darmową, uniwersalną kartę SIM. Po otrzymaniu karty, konieczne jest jej aktywowanie. Kolejnym etapem jest doładowanie konta oraz aktywacja oferty dla przenoszących numer, co można zrobić poprzez wysłanie SMS-a. Warto podkreślić, że na każdym etapie procesu przenoszenia numeru Orange informuje użytkownika za pomocą SMS-ów, umożliwiając śledzenie postępu operacji.

Darmowe 3 miesiące w Orange

Jednym z najbardziej kuszących aspektów przenoszenia numeru do Orange jest możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty już na samym początku. W ramach programu Orange Free użytkownicy otrzymują darmowe 3 miesiące abonamentu, co obejmuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y zarówno krajowe, jak i w roamingu w UE. Ponadto zyskujemy dostęp do pakietu danych na internet mobilny oraz 3 miesiące korzystania z usługi Spotify Premium za 0 zł. Warto zaznaczyć, że ten bonusowy okres abonamentowy jest dostępny już na 3 miesiące przed zakończeniem umowy z dotychczasowym operatorem.

Bonusy za przeniesienie numeru

Przenosząc numer do Orange, użytkownicy mogą cieszyć się szeregiem dodatkowych korzyści. Niemal nieograniczone rozmowy do wszystkich sieci, SMS-y do wszystkich sieci oraz pakiet 15 GB internetu mobilnego to tylko niektóre z bonusów, które czekają na przenoszących numer. Co więcej, za każdy miesiąc odnowienia usługi cyklicznej, Orange nagradza dodatkowym 1 GB do pakietu danych, co stanowi dodatkowy bodziec dla korzystających z ich usług.

Oferta Orange Free na kartę

Oferta Orange Free na kartę to jeszcze inna oferta, która jest dostępna dla przenoszących numer. Poza korzyściami z nielimitowanych rozmów, SMS-ów, MMS-ów, użytkownicy otrzymują bonusy internetowe za doładowanie telefonu. W zależności od kwoty doładowania, bonusy te obejmują pakiety danych, które automatycznie są przyznawane po doładowaniu konta online.

Procedura przenoszenia numeru bez wychodzenia z domu

Dla tych, którzy cenią sobie wygodę i nie chcą wychodzić z domu, Orange przygotowało prostą procedurę przenoszenia numeru online. Na oficjalnej stronie operatora znajdują się formularze online, dzięki którym można złożyć wniosek o przeniesienie numeru zarówno na kartę, jak i na abonament.

Proces ten rozpoczyna się od podania numeru telefonu, po czym użytkownik otrzymuje wiadomość SMS z kodem weryfikacyjnym, potwierdzającym, że faktycznie jest właścicielem podanego numeru. Następnie, poprzez wypełnienie formularza online, użytkownik podaje niezbędne dane do podpisania nowej umowy. Orange informuje o wymaganych krokach, a także pośredniczy w przekazaniu wniosku do obecnego operatora, co sprawia, że proces przenoszenia numeru staje się dostępny bez wychodzenia z domu.

Oferta Orange na abonament

Przenoszenie numeru do Orange na abonament to kolejna dostępna opcja. Użytkownicy mogą skorzystać z darmowych miesięcy abonamentu, które są oferowane w ramach specjalnych promocji. Na przykład, w wiosennej ofercie promocyjnej, Orange oferowało nawet 6 miesięcy abonamentu za 0 zł w Planach S i M.

Oferta Orange na kartę dla przenoszących numer

Dla tych, którzy preferują elastyczność oferty na kartę, Orange też przygotowało promocję związaną z przenoszeniem numeru. Za stałą opłatę miesięczną użytkownicy otrzymują nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci, nielimitowane połączenia telefoniczne do wszystkich sieci i na numery stacjonarne, oraz bonus powitalny w postaci 2 GB danych. Ta oferta na kartę jest dostępna dla nowych klientów przenoszących numer do Orange.

Orange Flex — elastyczna alternatywa:

Dla tych, którzy szukają jeszcze większej elastyczności, Orange proponuje Orange Flex. To rozwiązanie, które umożliwia korzystanie z usług bez konieczności podpisywania długoterminowej umowy. Wystarczy pobrać aplikację Orange Flex, zarejestrować się i wybrać jeden z kilku planów – np. 30 GB za 30 zł. Użytkownicy mogą swobodnie zmieniać plany w każdym miesiącu, a dodatkowy bonus w postaci bezpłatnego Social Pass pozwala na korzystanie z mediów społecznościowych bez zużywania pakietu danych. Proces przenoszenia numeru do Orange Flex jest równie prosty jak w przypadku innych typów usług.