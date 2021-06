Uwaga, uwaga – dopiero teraz wspominam o pandemii! To właśnie ona wymusiła wytworzenie (nierzadko na szybko) procesów, które pozwalają na sprawną pracę zdalną. Będę posiłkował się branżą software’ową, bo w niej działam. I tutaj (oraz zapewne w innych branżach) jest tak, że możliwość pracy zdalnej dla niemal wszystkich zależy od tego, jak działa „system naczyń połączonych”. Sprawne zarządzanie po stronie HR-u oraz office managementu pozwala zaopatrzyć pracowników w sprzęt do pracy. Programiści oraz osoby odpowiedzialne za QA, muszą mieć na przykład urządzenia, by sprawdzić tworzone przez siebie aplikacje. Project Managerowie muszą mieć naprawdę sporo umiejętności organizacji pracy własnej oraz pracy osób w zespole by wszystko działało. Ostatecznie to klient weryfikuje jakość pracy oraz samego oprogramowania. Od jego zadowolenia oraz dopełnienia obowiązków wynikających z umowy o współpracy zależy to, czy biznes będzie na siebie zarabiał.

To oczywiście bardzo prosty opis tego, jak to wszystko działa. Na samym końcu jest zawsze „szeregowy” pracownik, który wykonuje zlecone obowiązki. Jeżeli to robi tak, jak należy, nie zawala terminów, nie odwala chałtury – wszystko jest spoko. System naczyń połączonych. Zawodzący element w układance tworzy problemy dla reszty mechanizmu.

I właśnie dlatego kadra zarządzająca, managerowie musieli szybko wdrożyć procesy pozwalające na pracę w systemie „full remote”. Tu nie chodziło o benefit, przywilej a o konieczność. Te firmy, które już wcześniej mogły okazać się w branży elastycznym podejściem do modelu pracy miały łatwiej. Niektóre już wcześniej nawet pozwalały pracownikom na pracę skądkolwiek. Wszystko w myśl idei: „jeżeli robisz dobrze swoją robotę, możesz to robić nawet z Władywostoku”.

Firmy stanęły przed ogromnym wyzwaniem. Są rzeczy, których przeskoczyć się nie da

W tym tekście pomijam branże, gdzie pracownik musi stawić się w konkretnym miejscu pracy. Wszelkie fabryki, praca fizyczna (którą szanuję bardziej niż swoją, bo i taką wykonywałem…) – nie o tym mówimy. Zarządzający firmami, managerowie stanęli przed wyzwaniem, które musiało uwzględnić spotkania online, spotkania hybrydowe (sala konferencyjna + zoom). Szybka komunikacja między pracownikami. Udostępnienie dostępu do intranetów na konkretnych urządzeniach, konfiguracja, VPN-y, specjalistyczne oprogramowanie. Przemyślenie, czy idziemy w urządzenia firmowe, czy ideę „Bring/Use Your Own Device”. Czyli pracownik leci na własnym sprzęcie. Pojawiły się pomysły dopłat do urządzeń, karty lunchowe, bony na usługi dostaw jedzenia i wiele, wiele innych.