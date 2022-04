Wyniki Tesla coraz lepsze, dzięki bezkompromisowości Muska zbiera owoce

Brak nowych modeli? Nie szkodzi...

Choć wprowadzenie kolejnych modeli do produkcji wciąż się opóźnia, a przypomnę że w kolejce czekają Roadster, Cybertruck i ciężarówka Semi, na firmę nie ma to żadnego wpływu. Podaż modeli X/S i 3/Y wciąż nie jest w stanie dogonić popytu. W omawianym kwartale Tesla wyprodukowała 305 tys. samochodów, a dostarczyła 310 tys.

To przyniosło firmie 3,3 mld zysku netto, dla porównania ten sam kwartał poprzedniego roku zakończył się wynikiem 438 mln dolarów na plusie. Co będzie dalej? Firma w oficjalnych dokumentach szacuje wzrost produkcji pojazdów na 50%, Elon Musk, jak zwykle optymistycznie, widzi szanse nawet na 60% skok.

Nie ma w tak dużych skokach nic zaskakującego, rozkręca się produkcja w nowo otwartych fabrykach w Teksasie i Berlinie. Jedyny powód do zmartwień pod tym względem to Chiny, w których polityka „Zero COVID” spowodowała czasowe zamknięcie fabryki w Szanghaju. Obecnie chińska Gigafactory wciąż pracuje na pół gwizdka.

Problemy? Niby tak...

Firma zaznacza, że dotykają ją pewne problem związane z niedoborami na rynkach półprzewodników, komponentów do baterii oraz z problemem inflacji, ale wciąż umie sobie z nimi poradzić. Przypomnę, że już wcześniej informowano, że Tesla, widząc nadchodzące problemy przepisała swoje oprogramowanie tak, aby można było korzystać z układów od różnych producentów i stworzonych w różnej architekturze.

Z ciekawostek, których mogliśmy się jeszcze dowiedzieć, to Tesla podała informacje o pracach nad prototypem pojazdu Robotaxi, pozbawionym kierownicy i pedałów. Ten miałby wejść do produkcji w 2024 r. Jednak z mojej perspektywy ważniejsze było potwierdzenie, że Cybertruck trafi do klientów w 2023 r.