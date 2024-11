Wyczekiwana nowa seria doczeka się premiery prędzej, niż do tej pory przewidywano. Star Wars: Załoga Rozbitków to najnowsza propozycja dla fanów uniwersum. Disney już po raz kolejny zaskakuje w taki miły sposób użytkowników swojej platformy. Ostatnim razem miało to miejsce przy okazji premiery przygód Obi-Wana Kenobiego.

Reklama

Już za kilka dni premiera nowego serialu w świecie Gwiezdnych Wojen

Premiera Star Wars: Załoga Rozbitków była planowana na wtorek trzeciego grudnia. Do widzów trafią od razu dwa odcinki z ośmiu w tym sezonie i kończąc całą przygodę w drugim tygodniu nadchodzącego, nowego roku, a dokładnie czternastego stycznia. Nowe odcinki będą się pojawiać w każdy wtorek z wyjątkiem pierwszych dwóch. Bez zapowiedzi, Disney przesunął dzień premiery na poniedziałek.

Disney

Załoga Rozbitków to nietypowe podejście w porównaniu do wszystkiego, czego moglibyśmy się spodziewać po serialu z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Zamiast pokazywać widzom kolejną historię przepełnioną podstępami i walkami Jedi przeciwko niegodziwym czynom Imperium, czekać na widza będzie przygoda z czworgiem dzieci.

Po dokonaniu tajemniczego odkrycia dzieci zostaną wciągnięte w niezapomnianą wyprawę przez galaktykę w poszukiwaniu drogi do domu. Po drodze spotkają oczywiście wiele tajemniczych postaci, z których nie wszystkie będą materiałem na sprzymierzeńca.

Disney

Serial jest nazywany duchowym potomkiem słynnego Goonies i rzeczywiście nie da się tego odczucia pohamować. Twórcy mają dla młodszych widzów ciekawą zabawę formułą z Jedi, zaś dla nieco starszych fanów będzie to jak powrót do czasu seriali o dzieciach pokonujących przeciwności losów. Właśnie takich jak wspomniane Goonies, E.T. czy Niekończąca się opowieść. Miło zobaczyć, że wciąż nie brakuje pomysłów na historie w kosmosie Gwiezdnych Wojen.