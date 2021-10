Wyciekło wideo na którym ktoś składa Pixela 6. Film szybko usunięto

Jeżeli chodzi o firmy produkujące elektronikę konsumencką, to nie zawsze zainteresowanie użytkowników idzie w parze z tym, jak wiele dana firma u nas sprzedaje. Koronnym przykładem tego jest Apple, które choć w kwestii smartfonów jest u nas daleko za takim Samsungiem czy Xiaomi, niezmiennie generuje bardzo duże zainteresowanie. Jednak nawet magia Apple blednie przy tym, jakie zainteresowanie budzi u nas Google ze swoimi telefonami Pixel, gdy nie ma ich nawet w oficjalnej sprzedaży w Polsce. O modelu 6 wiemy już obecnie prawie wszystko. Ba, wiemy nawet, jak się go składa.

Oto, jak w środku wygląda Pixel 6

We wczesny sobotni poranek świat obiegła informacja o tym, że na YouTube ktoś wrzucił kompletny proces składania Pixela 6. Oczywiście, Google zareagowało z prędkością światła (w końcu YouTube należy do nich), ale przecież coś raz wrzucone do sieci przy dobrych wiatrach zostanie tam na zawsze. Dlatego też osoby, które nie załapały się na oryginalny materiał wciąż mają szansę zobaczyć, jak Pixel 6 wygląda w środku.

Oczywiście, ludzie zaczęli zaraz zadawać bardzo istotne pytania.

Przede wszystkim - po co w ogóle Google był potrzebny taki formularz instruktarzowy do montażu nowych telefonów. Zwłaszcza, że warunki w jakich składany jest model na filmie bardziej przypominają domową manufakturę niż profesjonalną linię montażową. Sama jakość wideo też pozostawia wiele do życzenia i oprócz tego, że jasnym jest, że film nigdy nie miał być pokazany publicznie, to powstaje pytanie, czy w ogóle jego autorem jest ktoś z Google.

Niemniej - na filmie zdecydowanie widoczny jest autentyczny Pixel 6, dlatego jestem zdania, że ten materiał to manna z nieba dla wszystkich serwisów, którym przyjdzie zmierzyć się z naprawą tego urządzenia. Jestem też ciekawy, czy Google skomentuje sprawę i czy wyjaśni po co i komu potrzebne były takie materiały.

Premiera nowych Pixeli już 18 października.