Wieczorem, pierwszego dnia świąt Virgin Mobile poinformował na swoich stronach i profilach społecznościowych o ataku hakerskim na swoją bazę danych. Stosowne informacje odnośnie ataku wysłane zostały również do klientów, których dane zostały wykradzione w wyniku tego ataku.

Atak miał miejsce w dniach pomiędzy 18 a 22 grudnia, w czasie tym wykradziono wrażliwe danych 12,5% klientów, którzy dokonali rejestracji swojej karty prepaid w Virgin Mobile.

Virgin Mobile Polska niezwłocznie po wykryciu ataku podjęła działania mające na celu zabezpieczenie danych abonentów przed dalszymi atakami, złożyła stosowne zawiadomienie do organu nadzoru zgodnie z RODO, złoży również zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania. Spółka wzmocniła również procedury uniemożliwiające wykorzystanie danych abonentów, które zostały nielegalnie pozyskane (wprowadzenie dodatkowych/ponadstandardowych środków weryfikacji tożsamości), do składania dyspozycji dotyczących umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych z tymi abonentami. Abonenci, których dane były celem ataku są informowani o zaistniałym incydencie.

Wykradzione dane to: imiona i nazwiska części klientów operatora, numery PESEL oraz numery dokumentów potwierdzających tożsamość. Nie mają się czego obawiać klienci, którzy korzystali z oferty abonamentowej i nie dokonywali wcześniej rejestracji karty prepaid w Virgin Mobile.

Atak ten, pomijając niekorzystne skutki dla klientów, których dane zostały wykradzione, może odbić się też niekorzystanie na samym operatorze. Mowa tu o umowie na opcji kupna wszystkich udziałów w Virgin Mobile przez Play w 2020 roku. Warunkiem skorzystania z opcji kupna przez Play miało być wypracowanie przez operatora odpowiednio wysokich przychodów do końca 2019 roku, ale i taki incydent może zaważyć na decyzji Play.