Wtorkowy przegląd promocji na elektronikę

W sklepie RTV EURO AGD kupicie HP 15s za 2199 zł. Laptop do pracy i multimediów z 15,6-calowym ekranem o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli wyposażono 4-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5 5300U (2,6 - 3,8 GHz) wspierany przez układ graficzny AMD Radeon Graphics, 8 GB pamięci RAM, czy dysk SSD M.2 o pojemności 256 GB. Na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows 10 Home Edition.

Cena obniży się w koszyku po dodaniu kodu: HD161121

W RTV EURO AGD kupicie też kupicie Acer Nitro 5 (model AN515-56-52H8) za 4199 zł. Laptop dla graczy z 15,6-calowym ekranem IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i odświeżaniem 144 Hz wyposażono w 4-rdzeniowy procesor 11. generacji Intel Core i5 11300H (3,1 - 4,4 GHz) z grafiką Intel Iris Xe Graphics, 16 GB pamięci RAM, dysk SSD M.2 o pojemności 512 GB, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 (4 GB). Na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows 10 Home Edition.

Aby skorzystać z promocji w trakcie składania zamówienia należy użyć kodu: R48HEO16111711L

Wtorkowy przegląd promocji na sprzęt elektroniczny

W sklepie x-kom w ramach "tygodnia memory" kupicie m.in. Samsung Portable T7 1 TB w obudowie w kolorze niebieskim lub czerwonym za 499 zł. Przenośny dysk SSD oferujący prędkości zapisu na poziomie 1000 MB/s i odczytu 1050 MB/s dzięki wykorzystaniu interfejsu NVMe i złącza USB 3.2 Typu C. W tej samej promocji kupicie też Samsung SSD 980 1 TB za 469 zł. Jest to dysk SSD na interfejsie M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 charakteryzujący się prędkością odczytu na poziomie 3500 MB/s i zapisu wynoszącą maksymalnie 3000 MB/s.

Jeśli jednak szukacie dysku SSD typowo pod system, to Crucial MX500 500 GB może okazać się dobrym wyborem. Tym bardziej, że kupicie go teraz za 225 zł. Jest to 2,5-calowy wewnętrzny dysk SSD SATA III o prędkości zapisu do 510 MB/s i odczytu do 560 MB/s.

By skorzystać z promocji w koszyku należy użyć kodu: memory

Dodatkowo, przy zakupach w aplikacji x-kom możecie skorzystać z darmowej wysyłki do Paczkomatów.

Huawei już teraz świętuje Black Friday. W oficjalnym sklepie pojawiły się kolejne promocje. W niższych cenach kupicie m.in. smartwatch Smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro za 849 zł, opaskę sportową Huawei Band 6 za 199 zł, bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 4 za 499 zł i FreeBuds 4i za 249 zł. Przecenione sprzęty Huawei kupicie też w Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Decathlon, Neonet i Play, choć oferta może różnić się w zależności od sklepu.

Do 18 listopada kupicie smartfony Xiaomi w niższych cenach. W ramach jesiennej promocji kupicie Mi 11 Lite 6 za 1599 zł, Mi 11 Lite 8 za 1699 zł, Xiaomi 11 Lite 5G NE 6 za 1599 zł, Xiaomi 11 Lite 5G NE 9 za 1799 zł, Mi 11T 8 w wersji 128 GB za 2199 zł i w wersji 256 GB za 2399 zł. Promocja obowiązuje w sklepach Xiaomi i sieciach handlowych. Dostępność produktów w różnych kanałach sprzedaży może się różnić.