Trwa właśnie masowy atak z numeru 501802223. Zadzwonili też do mnie

W pierwszej kolejności na numery ofiar przychodzi wiadomość SMS od nadawcy BIK S.A. o treści:

Twój wniosek kredytowy już na etapie analizy, wkrótce będziesz miał kontakt z banku.

Treść wiadomości jest bezbłędna, z polskimi znakami, jedynie problem mamy tu ze składnią, co powinno od razu wzbudzić czujność. Jednak przestępcy nie dają na to czasu, bo w kilka sekund rzeczywiście dzwoni telefon z numeru 501802223.

Dzwoni tu automat w polskim języku, informujący o wniosku kredytowym złożonym w PKO Banku Polskim na kwotę 6 tys. złotych, w temacie którym za chwilę zostaniemy połączeni z konsultantem. Proszeni jesteśmy o cierpliwość i czekanie na połączenie.

Czekałem pół minuty bez odzewu, co może świadczyć o tym, że takie wiadomości SMS poszły hurtem i „konsultanci” nie wyrabiają. Pewnie też niektóre ofiary oddzwaniają, więc mają pełne ręce roboty.



Co jeszcze ważne, nadawca wiadomości do BIK S.A.,- nie jest to prawdą, tu nie udało się przestępcą podszyć pod prawdziwego nadawcę,- sprawdzone. Oczywiście treść wiadomości SMS wysłałem do CERT Polska, ale to nic nie daje, bo wiadomość jest bez linków. Dajcie więc proszę znać znajomym i ostrzeżcie przed trwającym atakiem.

