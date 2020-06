Współczynnik SAR w smartfonach – co oznacza?

Czym jest współczynnik SAR?

SAR jest skrótem od Specific Absorption Rate, (pol. Swoiste tempo pochłaniania energii) i odnosi się do zjawiska fizycznego, w którym ciało ludzkie (bądź jakakolwiek inna tkanka) absorbuje energię, kiedy jest wystawione na działanie fal radiowych. Ze względu na to, że promieniowanie takie może wywołać potencjalnie szereg niepożądanych efektów, wszyscy producenci telefonów komórkowych muszą zmieścić się w wyznaczonym przez prawo limicie SAR. Dzięki temu możemy porównać, które telefony są lepsze, a które gorsze dla naszego zdrowia.

Współczynnik SAR, czyli gdy mniej znaczy więcej

Naukowcy nie są zgodni co do tego, czy i jakie szkody w organizmie człowieka jest w stanie wywołać długotrwałe wystawienie na promieniowanie telefonów komórkowych. Istnieją badania zaprzeczające temu, że współczesne komórki mogą powodować jakiekolwiek zmiany nowotworowe czy degenracje DNA, jednak w tym temacie łatwo znaleźć opinie sugerujące zupełnie co innego. Taka niejednoznaczność jest pożywką dla zwolenników teorii spiskowych, którzy sugerują, że promieniowanie to może m.in. powodować zachorowania na koronawirusa.