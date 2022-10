Wraca polskie The Office. Pytamy twórców o największe wyzwania

Przed nami premiera 2. sezonu "The Office PL. Oceniliśmy już go przedpremierowo, a teraz nadszedł czas na zajrzenie za kulisy. Rozmawiamy z twórcami - scenarzystą Łukaszem Sychowiczem i aktorem Piotrem Polakiem.

Jak dużym fanem "The Office" z USA jest Łukasz Sychowicz można przekonać się zerkając na jedną ze ścian w swoim domu, którą pokazał mi podczas wideorozmowy. Oprawione w ramę pokaźne zdjęcie Michaela Scotta (Steve'a Carrela) z wiadomym kubkiem wiedzie prym, bo pozostałe fotografie są naprawdę niewielkie i tylko wetknięte w ramę lub przyklejone. Podczas naszej rozmowy stało się jasne, że "The Office PL" dostało szansę na złapanie własnego rytmu i stylu, a w drugim sezonie tylko te możliwości stały się większe.

Piotr Polak zwraca natomiast uwagę na to, jak dobrze odebrany został premierowy sezon serialu i że pod koniec zdjęć rzeczywiście udało się wytworzyć odpowiednią atmosferę do pracy nad odcinkami. Dni zdjęciowe rozpoczynały się wcześnie rano, były wyczerpujące, ale po całości nie brakowało satysfakcji. Drugi sezon to pewne zmiany, ale o tym przekonacie się 4 listopada, gdy 2. sezon "The Office PL" pojawi się na CANAL+ Online.

Jak powstawała polska wersja The Office?

