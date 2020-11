Warner zmienił zdanie! Wonder Woman 1984 trafi do Internetu i do kin!

Kwestia kin pozostaje nadal otwarta, ponieważ aktualnie obostrzenia nie pozwalają na działalność kin w wielu krajach i nie wiadomo, czy decyzje rządów zmienią się do końca roku. W Polsce multipleksy i kina studyjne zawiesiły działalność do odwołania, po tym jak na początku listopada wprowadzono nowe regulacje. Wcześniej kina mogły operować wpuszczając na sale widzów, którzy mogli zająć maksymalnie 25% dostępnych miejsc, zaś jeszcze wcześniej mogło to być 50% miejsc.

Wonder Woman 1984 – gdzie oglądać?

Ogłoszenie premiery „Wonder Woman 1984” w Internecie w tym samym czasie, co debiut w kinach, budzi oczywiście pytanie, gdzie film będzie dostępny. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest jasna, ponieważ film ukaże się tam w nowej usłudze HBO Max i będzie go można obejrzeć w ramach subskrypcji bez dodatkowych opłat. To odmienna propozycja od tego, co oferowało Disney+, gdzie za wcześniejszy seans „Mulan” należało dopłacić blisko 30 dolarów.

⚔️Wonder Woman 1984 will be released in theaters and streaming on HBO Max on the exact same day⚔️

Dust off your shield and tell me who you’ll watch @WonderWomanFilm with on December 25. #WW84 pic.twitter.com/QiMApKxLZJ — HBO Max (@hbomax) November 19, 2020

Wydaje się mało prawdopodobne, by „Wonder Woman 1984” trafiło na VOD w innych, nieanglojęzycznych krajach tak prędko, ponieważ dystrybucja online jest dość skomplikowana i niejako zależna od tego, jak działa rynek kinowy. Trudno nawet wskazać choćby jednego kandydata w Polsce, który mógłby taką premierę zorganizować, chyba że odbyłoby się to podobnie do tego, jak Sony wprowadziło do Polski „Bloodshota” udostępniając film na niemal wszystkich usługach VOD. Ewentualny debiut online będzie jednak uzależniony w dużej mierze od sytuacji kin w naszym kraju.

Fabuła i obsada Wonder Woman 1984