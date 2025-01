Wiosną w Polsat Box Go nudno nie będzie

Sport na najwyższym poziomie w Polsat Box Go

Zacznijmy od wrażeń sportowych, bo to właśnie tutaj będzie działo się szczególnie dużo. Już w marcu wystartuje Formuła 1, z której transmisje można oglądać na Eleven Sports. Dodatkowo transmisja z sześciu wyścigów w sezonie zostanie wyemitowana w otwartym Polsacie, dostępnym w Polsat Box Go.

Wielkie emocje czekają również miłośników piłki nożnej. Na kanałach Polsatu trwa sezon Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA, a na antenie Eleven Sports można oglądać ligę hiszpańską. Szczególnie interesująco zapowiadają się występy Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelonie, która wciąż ma szansę na mistrzostwo kraju.

Polsat siatkówką stoi – to oczywiste od wielu lat. Co zobaczymy na wiosnę w Polsat Box Go? Między innymi PlusLigę siatkarzy i Tauron Ligę siatkarek. Będą również transmisje z Ligi Narodów FIVB oraz Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej. Ciekawych pojedynków nie zabraknie również na kortach tenisowych. Wiosną obejrzymy dwa wielkoszlemowe turnieje z udziałem Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Zmagania na kortach Rolanda Garrosa wyemituje Eurosport, a relację z Wimbledonu przeprowadzi Polsat Sport.

Na fanów sportów walki czeka wyjątkowe widowisko. Już 22 marca gala UFC w Londynie, na której zawalczy Jan Błachowicz.





Filmy w sam raz na odpoczynek po wiosennych porządkach

Co czeka na spragnionych filmowej uczty? Już w marcu zadebiutuje W pokoju obok Pedro Almodovara, a miesiąc wcześniej wyróżnione siedmioma nominacjami do Oscara Konklawe. Oprócz tego Heretic, Regentka, Mavka i Strażnicy Lasu oraz Substancja z Demi Moore w roli głównej i inspirowany biografią Donalda Trumpa film Wybraniec.

Ulubione seriale Polsatu wracają w wielkim stylu

Jeśli nie możecie doczekać się nowych odcinków ulubionych seriali z anteny Polsatu, mamy dobre wiadomości. Wiosna już niedługo! A wraz z nią Przyjaciółki, Pierwsza Miłość i Teściowie. W oczekiwaniu na pierwsze wiosenne odcinki polecamy obejrzeć autorskie seriale Krew i Komisarz mama, już dostępne w całości w Polsat Box Go.

Zatańczą i zaśpiewają

Polsat Box Go to również szeroka oferta dla tych, którzy chętnie poświęcają czas na śledzenie zmagań uczestników talent show. Być może jeden z uczestników wiosennej edycji Must Be The Music. Tylko Muzyka powtórzy sukces zespołu Enej. Również tej wiosny, od ognia talentów uczestników zapłonie parkiet w Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami.

Wszystkich tych, którzy jeszcze nie mają zainstalowanej aplikacji Polsat Box Go, serdecznie zapraszamy do jej wypróbowania. Koszt podstawowego pakietu, z niewielką liczbą reklam, to zaledwie 30 złotych na rok. Z pewnością warto.