Jeżeli ktoś choć raz miał do czynienia z płytą winylową, zapewne stanął przed tym samym pytaniem: „Wszystko fajnie, ale co jeżeli chciałbym tej płyty posłuchać np. na spacerze?”. Całego odtwarzacza ze sobą wziąć się nie da (choć są i tacy śmiałkowie), dlatego najlepszym wyborem jest po prostu zgrać sobie taką płytę do postaci cyfrowej. I tu rodzi się drugie pytanie – jak to zrobić? W sieci można znaleźć wiele poradników, które sprowadzają się do prostego stwierdzenia – jeżeli twój odtwarzacz winyli posiada wbudowaną nagrywarkę, to wykorzystaj ją. I faktycznie, praktycznie każdy nowoczesny odtwarzacz pozwala na zgranie dźwięku np. na pendrive czy kartę pamięci. Z takim podejściem mam jednak 2 problemy. Po pierwsze, nie pozwala ono w żaden sposób kontrolować outputu, czyli tego, jak będzie brzmiał nasz finalny plik. Co jeżeli producent przyoszczędził i to co otrzymujemy to marne mp3 w mniej niż 128 kbps? Albo gdy odtwarzacz nie radzi sobie z przetwarzaniem sygnału i przy mocniejszych partiach słychać wyraźny clipping? Druga rzecz, to sytuacja, kiedy wbudowanego narzędzia nie ma, bądź tak jak u mnie – działa źle (nagrywa tylko jeden kanał). Jako, że sam nieco bawię się w winyle, chciałbym wam dziś pokazać metodę którą stosuje i która jest nie tylko tania, ale też – pozwala na znacznie większą kontrolę nad tym, co się dzieje z naszym plikiem.

Czego potrzeba aby zgrać winyl?

Na początek wybierz płytę, którą chcesz zgrać i oczyść ją – wszystkie niepożądane elementy jak sierść, kurz czy inne zabrudzenia będą wpływać na jakość dźwięku. Będzie nam też oczywiście potrzebny odtwarzacz – jak już mówiłem, nie musi mieć funkcji zgrywania, ale ważne, by posiadał wyjście liniowe. Jest w nie wyposażone 99 proc. gramofonów, dlatego ten sposób zadziała praktycznie zawsze. Naszymi dzisiejszymi pacjentami będą: odtwarzacz SoundMaster i płyta BattleBeast pt. Bringer of Pain.