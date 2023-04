"Co drugi Windows był słaby"? Nieprawda! Vista była super

Są osoby, które twierdzą, że "co drugi Windows jest słaby" (zastępując "słaby" bardziej dosadnym określeniem). Potwierdzeniem tego faktu miało być to, że przecież poprzedzający Windows XP, Windows Millenium (niektórzy uważają go "tylko" za odnogę dla linii 9x, a nie prawdziwego sukcesora 98) był tragiczny, a Vista przecież następowała po XP.

Windows Vista natomiast jest systemem operacyjnym, który naprawdę często krytykowano przez użytkowników i ekspertów branży informatycznej - mimo wszystko wydaje mi się, że nawet bardziej, niż Windows 8. Jednak, pomimo licznych negatywnych opinii, uważam, że Vista była dobrym systemem operacyjnym, a wiele krytyki, którą otrzymała, była niezasłużona. Jednym z głównych problemów związanych z Vista było to, że system był wymagający pod względem sprzętowym - i to jest fakt. Sądzę, że mnóstwo ówczesnych głosów oburzenia wynikało wprost z tego, że... maszyny krytykujących nie były gotowe na Vistę, która wymagała i sporo - jak na tamte czasy - RAM-u oraz całkiem mocnej karty graficznej, która obsłuży efekty przezroczystości i złożone animacje trójwymiarowe. Wiele starszych komputerów nie spełniało minimalnych wymagań systemu, co skutkowało wolniejszą pracą oprogramowania i frustracją użytkowników.. Sytuacji nie poprawił (co było spodziewane) pierwszy Service Pack, który był poświęcony optymalizacji Visty: ale przecież te maszyny, które nie spełniały minimów, nie będzie magicznie nagle radzić sobie w pełni z bardziej nowoczesnym OS-em.

Wydanie drugiego Service Packa było już pewnym przełomem: od tego momentu Vista była dojrzała i pod kątem wydajności i stabilności. Tutaj już całkiem sporo osób zaczęło dostrzegać jej zalety, bowiem Vista oferowała m. in. nowoczesne funkcje, które były niezwykle przydatne, takie jak User Account Control (UAC). Od wydania tej aktualizacji, UAC przestał być tak bardzo natarczywy, co uznawano za jedną z większych wad: właściwie wszystko, co wymagało podniesionych uprawnień, kończyło się monitem dot. UAC. Sam UAC był rewolucyjną funkcją, która zapewniła użytkownikom większą kontrolę nad tym, co dzieje się na ich komputerach. UAC blokowało aplikacje, które chciały uzyskać dostęp do systemu lub plików bez pozwolenia użytkownika. To była funkcja, której nie było wcześniej w systemach operacyjnych Windows, a teraz jest ona obecna we wszystkich systemach operacyjnych Microsoftu

UX oraz UI

Niektórzy użytkownicy mieli trudności z obsługą UAC, ponieważ pojawiało się zbyt wiele okienek z pytaniami o zgodę na działanie programów, ale po kilku miesiącach korzystania z systemu, większość użytkowników przyzwyczaiła się do UAC i doceniła jej korzyści. Niektórzy krytycy wskazywali również na to, że Vista nie była zbyt intuicyjna w obsłudze i zawierała zbyt wiele funkcji "na oczach użytkowników", co sprawiało, że była nieprzyjazna dla użytkowników. To właściwie nieco śmieszny zarzut, bowiem kilka lat po wydaniu Windows Vista, pojawił się Windows 7, który do dziś uznaje się za trzeci Service Pack dla nielubianego w wielu kręgach systemu. Tak, "siódemka" była unowocześnioną, nieco "spłaszczoną" i dostosowaną do narzekań użytkowników Vistą i mojego myślenia o niej nikt nie zmieni. Microsoft wcale nie musiał tak spieszyć się z projektem "Windows 7": po prostu presja ze strony klientów była zbyt duża, a i był to odpowiedni moment na wdrożenie nowszego OS-u z tymi samymi wymaganiami sprzętowymi.

Ostatecznie, Vista była systemem, który stanowił ważny krok w rozwoju systemów operacyjnych Windows. Co więcej, Vista była systemem, który otworzył drzwi do nowych technologii, takich jak DirectX 10, co pozwoliło graczom cieszyć się lepszą grafiką i bardziej realistycznymi efektami w grach. Wprowadzono także nowe narzędzia i funkcje związane z bezpieczeństwem, które pomogły użytkownikom chronić swoje dane przed atakami hakerów. System ten był przełomowy pod względem wprowadzanych nowych funkcji i technologii, a wiele krytyki była wynikiem wymagań sprzętowych i braku wiedzy o nowych funkcjach systemu. W pewnym sensie Microsoft też nie do końca dobrze zapowiadał nowe funkcje pod kątem marketingu.

Czy rzeczywiście co drugi Windows jest "do chrzanu"?

Często słyszy się opinię, że co drugi system operacyjny Windows jest słaby lub nieudany. Jednakże, jest to mit, który nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Microsoft wydaje systemy operacyjne na przestrzeni wielu lat, z różnymi cechami i funkcjami, co może prowadzić do różnych opinii użytkowników. Wywrócę stolik: uważam, że Windows 8 nie był słaby: był po prostu potrzebny do tego, by na rynku pojawił się Windows 10. Z drugiej strony jednak, nie do końca rozumiem ideę pozbycia się kafelków w Windows 11 i zastąpienie ich protezą w postaci widgetów. Trudno mi to jakoś zaakceptować i sądzę, że niekoniecznie przysparza to ogólnego zaufania do Microsoftu.

Warto zauważyć, że większość systemów Windows była bardzo udana i osiągnęła dużą popularność na całym świecie. Microsoft zdobył zaufanie użytkowników na całym świecie właśnie dzięki swoim systemom operacyjnym. Twierdzenie, że co drugi system Windows jest słaby, jest nieprawdziwe i krzywdzące dla Windows: to zwyczajnie mit, który ma stanowić pewien "folklor" wśród użytkowników tych systemów. Wychodziłoby więc na to, że Windows 11 jest "słaby", a przecież następował po jak najbardziej udanym Windows 10: mimo pewnych wad "jedenastki", nie mogę powiedzieć o tym, że coś istotnego jest z nim nie tak.

Choć oczywiście, dane np. z takich estymatorów jak StatCounter mogą wskazywać na coś innego. Istnieje wiele powodów, dla których jedne systemy Microsoftu zyskują popularność, a inne nie. Windows 10 miał zdecydowanie łatwiej dzięki możliwości upgrade'u z właściwie trzech wcześniejszych odsłon i jest to pierwszy tego typu projekt w historii Microsoftu. Windows 11 zyskuje rynek wolniej, ale nie musi się z nikim ścigać: to już nie ten okres i gigant zwyczajnie zdaje sobie sprawę z tego, że maraton jest istotniejszy niż sprint.