Nie pobieraj aktualizacji Windows 11. Masa błędów i problemów

Pierwsza aktualizacja dla Windows 11 24H2 w 2025 roku, oznaczona jako KB5050009, okazała się prawdziwym testem cierpliwości dla wielu użytkowników. Choć miała poprawić działanie systemu, wprowadziła szereg problemów, które utrudniają korzystanie z podstawowych funkcji. Niestety, nie jest to pierwszy przypadek, gdy Windows 11, a wraz z nim Microsoft zawodzi.

Masa problemów i błędów w nowej aktualizacji Windows 11

Użytkownicy, którzy zdążyli pobrać najnowszą aktualizację, co rusz narzekają na błędy. Najczęściej zgłaszanym problemem jest awaria urządzeń audio. Bluetooth działa, urządzenia się łączą, ale brakuje dźwięku. Próby naprawy, takie jak rozłączanie i ponowne parowanie słuchawek czy resetowanie Bluetooth, nie przynoszą efektów. Problem dotyczy nie tylko urządzeń Bluetooth – użytkownicy słuchawek korzystających z USB DAC zgłaszają błędy takie jak „Insufficient system resources exist to complete the API”.

Aktualizacja KB5050009 wpływa także na kamery internetowe. Jak donosi portal Windows Latest, wbudowane kamery w laptopach, takie jak w modelach Spectre, oraz kamery w monitorach Dell (np. P3424WEB) przestają być wykrywane. W niektórych przypadkach, mimo odinstalowania aktualizacji, problem się utrzymuje, co zmusza użytkowników do reinstalacji całego systemu.

Użytkownicy donoszą o problemach z interfejsem Windows po aktualizacji. Funkcje takie jak Alt+Tab czy Task Manager przestają działać, co prowadzi do zawieszania się systemu. Dotknięte są również popularne gry, takie jak Fortnite czy Assassin’s Creed, co uniemożliwia płynną rozgrywkę. Niektóre komputery wpadają w pętlę żądania ponownego uruchomienia lub wyświetlają błąd instalacji z kodem 0x80070005.

Najprostszym rozwiązaniem problemów jest odinstalowanie aktualizacji KB5050009 i wstrzymanie instalacji kolejnych poprawek do czasu rozwiązania problemu przez Microsoft. Warto również zgłaszać błędy za pośrednictwem Feedback Hub, aby przyspieszyć reakcję firmy.