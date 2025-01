Microsoft gasi światło. Popularne aplikacje znikają z systemu

Microsoft zamyka swoje aplikacje, by przekierować użytkowników do innych. Tym razem beneficjentem tych zmian jest aplikacja Outlook.

Microsoft oficjalnie rozpoczął proces wycofywania aplikacji Poczta i Kalendarz na systemach Windows 11 i Windows 10. Zmiana ta, jak potwierdzają źródła portalu Windows Latest, rozpoczęła się 1 stycznia 2025 roku i jest realizowana stopniowo, co oznacza, że aplikacja nadal działa dla niektórych użytkowników, ale wkrótce stanie się całkowicie niedostępna.

Windows 11 bez Poczty i Kalendarza

Microsoft od miesięcy zapowiadał wycofanie aplikacji Poczta i Kalendarz, stopniowo zachęcając użytkowników do przejścia na nową aplikację Outlook. Dla wielu osób zmiana ta była zauważalna poprzez komunikaty w aplikacji, informujące o zakończeniu jej wsparcia. Wiadomość, z której użytkownicy dowiadują się, że wsparcie dla Poczty oraz Kalendarza zostało zakończone, pojawia się u użytkowników wraz z instrukcjami dotyczącymi eksportu danych do nowej aplikacji Outlook.

Nowa wersja Outlooka, preinstalowana z najnowszymi aktualizacjami bezpieczeństwa Windows, oferuje funkcje synchronizacji poczty i kalendarza, a także stopniowo wzbogaca się o kolejne dodatki. Mimo to niektórzy użytkownicy narzekają, że nowa aplikacja wciąż nie dorównuje pełnej funkcjonalności klasycznego Outlooka, a początkowo była nawet mniej zaawansowana niż Poczta i Kalendarz.

Decyzja o wycofaniu Poczty i Kalendarza wpisuje się w szerszy trend w Microsoft, polegający na rezygnacji z mniej popularnych aplikacji. Podobny los spotkał niedawno WordPada, który zniknął w wersji Windows 11 24H2.

Dla użytkowników oznacza to konieczność dostosowania się do nowego standardu, jakim jest aplikacja Outlook. Microsoft zapewnia, że wprowadza regularne aktualizacje, dodając brakujące funkcje i poprawiając wydajność. Firma zachęca także do migracji danych z Poczty i Kalendarza za pomocą dostępnej opcji eksportu.