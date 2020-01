Nasza miłość do Windows 7 była niesprawiedliwa. Vista… nie była zła

Windows 7 względem Windows Vista – w porównaniach tych dwóch produktów bardzo często używało się w swoim czasie wyrazów „poprawiono”, „usprawniono”. Dodatków było nieco mniej – pojawił się Action Center, wsparcie dla wielodotyku na przystosowanych do tego ekranach, Biblioteki, Jump Lists. Ale takie obszary jak m. in. Aero, Pasek Boczny, Windows Search (usługa wyszukiwania wewnątrz systemu), Ready Boost, Multimedia i wiele innych to właściwie pakiety poprawek. Słusznie więc niektórzy zastanawiali się, czy Windows 7 rzeczywiście należy rozpatrywać w kategorii w pełni samodzielnego produktu. Ta część obserwatorów uważała, że Microsoft po prostu musiał wydać kolejny system operacyjny – by odciąć się od „straconej” już w oczach użytkowników marki. Cokolwiek Microsoft by wtedy nie zrobił, użytkownicy nie przekonają się w pełni do Visty. Problemem był również całkiem długo utrzymujący swoją pozycję na rynku Windows XP.

Windows XP musiał odejść

To wymagało już dosyć poważnych kroków ze strony Microsoftu. Ten doskonale wiedział, że znacznie bardziej lubiany jest Windows XP i dopóki ten uzyskuje wsparcie techniczne, nikt, kto nie czuje realnej potrzeby upgrade’u OS-u, na pewno tego nie zrobi. Szczególnie, że Vista po prostu nie była lubiana i narosło wokół niej sporo mitów. Osobnym problemem było to, że użytkownicy doskonale pamiętali „kwiatki” z wymaganiami sprzętowymi, które w momencie premiery Windows Vista były kontrowersyjne (aczkolwiek potrzebne). Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że Windows Vista i Windows 7 dzielą jedynie trzy lata: to jednak wystarczyło, aby użytkownicy zapomnieli o wymaganiach sprzętowych Windows Vista, które… właściwie powtórzyły się w „siódemce”.