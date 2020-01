Koniec wsparcia Windows 7. Ale Microsoft nie odpuszcza całkiem starego systemu

Microsoft potwierdził to, o czym mówiło się od wczoraj: dopasuje cykl życia Microsoft Edge do tego, co obowiązuje w projekcie Chromium. A zatem, przeglądarka giganta będzie wspierana nawet na Windows 7 aż do 15 lipca 2021 roku – 18 miesięcy od momentu wstrzymania wsparcia technicznego dla starszego OS-u. Czy ten okres zostanie wydłużony? Nie sądzę, choć pojawiają się głosy, wedle których Microsoft może potraktować Edge podobnie jak Windows 7 i po oficjalnym zakończeniu wsparcia wdroży Extended Security Updates dla firm, którym bardzo zależy na utrzymaniu wsparcia dla wykorzystywanego oprogramowania. Tyle tylko, że Edge raczej nie będzie zbyt popularny na Windows 7 – to raz. Dwa, że Microsoft jest zmuszony trzymać się tego, co dzieje się w projekcie Chromium. Jeżeli ten nie będzie wspierał za 18 miesięcy Windows 7, trudno będzie wdrożyć mechanizm ESU.