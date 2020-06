Windows 20H1… Mobile? Już działa na Lumiach 950

Projekt wystartował dwa lata temu, wraz z udostępnieniem przez Microsoft Windowsa dla procesorów ARM. Niezależni deweloperzy dość szybko wgrali ówczesną wersję na ostatnie flagowe Lumie. System miał oczywiście sporo problemów, część rzeczy nie działało, bateria znikała w oczach, ale całość wyglądała całkiem obiecująco. Ponieważ w systemie było sporo rzeczy, które nie były dostosowane do użytku na małym ekranie, rozpoczęto też pracę nad MobileShell, który przywracał część elementów UI znanych z W10 Mobile. Nad projektem pochyliła się całkiem spora grupa developerów, telegramowa grupa LumiaWOA ma ponad 1200 członków.

this is Windows Phone in 2020. You might not like it, but this is how peak performance looks like.

Jokes aside, this is WoA on Lumia, which has received a lot of improvements lately. The project has made huge steps in the last months! pic.twitter.com/mS7qOMkzFF

— Simone Franco (@Simizfo) June 16, 2020