Windows 11 to najlepszy Windows dla graczy

Komputer to dla wielu osób jedyna i najbardziej atrakcyjna platforma do grania, a tej jesieni staje się ona jeszcze lepsza dzięki Windows 11.

Gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie cechy platformy oraz rozbudowanego ekosystemu wokół niego, każdemu graczowi trudno będzie przejść obojętnie obok Windows 11.

Jedna subskrypcja, ponad setka gier

Moglibyśmy zacząć od kwestii technicznych i wszystkich dodatkowych funkcji, które pojawiają się albo zostają rozwinięte w Windows 11, ale skupmy się najpierw na głównym źródle rozrywki, czyli grach. Tych na platformie Windows nigdy nie brakowało, ale dostęp do nich jest dziś jeszcze wygodniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, a co równie ważne stają się one bardziej przystępne. Wszystko to dzięki abonamentowi Xbox Game Pass, który otwiera przed graczami bramę do ponad setki tytułów, które można uruchamiać na komputerze w ramach subskrypcji. Comiesięczna opłata to jedynie niecałe 40 zł, a sam początek przygody następuje po uiszczeniu jedynie 4 zł. Wśród gier znajdują się nie tylko tytuły powstające pod skrzydłami Microsoftu i studiów należących do firmy, ale także wielu deweloperów indie i firm trzecich. Są tam nieduże, wciągające gry, ale także te należące do kategorii AAA - rozbudowane, skomplikowane i dające frajdę z rozgrywki przez wiele, wiele godzin.

Sprawdzaj nawet najnowsze gry bez dodatkowych opłat

A najlepsze jest to, że mnóstwo nowych gier trafa do katalogu Game Pass od razu w dniu premiery, więc w ramach już opłaconej usługi możecie zagrać w całkowite nowości. Dla niektórych kluczową cechą Game Passa jest niezależność i swoboda, bo bez żadnych ograniczeń gry można pobierać i sprawdzać każdą z nich, czy jest to coś dla nas - przypomina mi to płyty z wersjami demo dołączonymi do gazet, ale tutaj nie ruszam się z domu i od razu czeka na mnie cała gra. Czy mogłoby być lepiej? Otóż tak i to z dwóch powodów. Po pierwsze, subskrybenci Game Passa mogą liczyć na zniżki w sklepie z grami, a po drugie obcowanie z nimi może być jeszcze wygodniejsze i przyjemniejsze, a wszystko za sprawą dedykowanej Windows 11 aplikacji Xbox. Korzystając z niej przejrzymy zainstalowane gry, pobierzemy nowe, sprawdzimy nasz profil i postępy, a także pozostaniemy w kontakcie ze znajomymi i innymi graczami.

Jeszcze więcej gier i sposobów grania

Na graczy czeka też funkcja dodawania gier na później, co przy tak bogatej ofercie może być niezwykle pomocne. Nie mniej istotna jest to, że konto EA Play jest dołączone do Game Passa bez żadnych dodatkowych opłat, więc na graczy czekają także tytuły od EA, a także ekskluzywne nagrody i wczesne wersje próbne. Sporo tego, a przecież w część gier można grać i na komputerze, i na konsoli, ponieważ dzięki mocnej integracji i funkcji Xbox Play Anywhere rozgrywkę można wznawiać na dowolnym urządzeniu. Jeśli akurat podróżujemy lub nie dysponujemy komputerem o odpowiedniej wydajności, aplikacja Xboksa pozwoli na prowadzenie rozgrywki w chmurze dzięki Grom Xbox w chmurze - streamowana rozgrywka w ramach abonamentu Game Pass Ultimate to coraz częściej wybierane rozwiązanie przez graczy, a biblioteka wspieranych tytułów cały czas się powiększa, zaś na liście pojawiają się też premiery dostępne online od dnia debiutu.

DirectStorage i Auto HDR uprzyjemnią każdą sesję

I w tym miejscu na pewno warto wspomnieć o funkcji, która właśnie z konsol Microsoftu Xboksa Series S i X trafia do Windows 11. Mowa oczywiście o DirectStorage, czyli nowości, dzięki której następuje szybsza wymiana informacji pomiędzy kartą graficzną a pamięcią komputera z pominięciem procesora. Pecety coraz częściej oferują niezwykle szybkie komponenty jak NVM SSD, których możliwości nie były do końca wykorzystywane. Specjalny interfejs przekłada się na rozgrywkę na każdym etapie, ponieważ nie mówimy tu tylko o szybszym wczytywaniu gry na samym wstępie, ale także w trakcie rozgrywki, dzięki czemu deweloperzy mogą pozwolić sobie na projektowanie bardziej rozbudowanych i szczegółowych poziomów. A te będą wyglądać jeszcze lepiej dzięki drugiej z nowości, czyli Auto HDR. Rozwiązanie to wpływa korzystnie na każdą grę, ponieważ tylko nowsze tytuły powstają z zaimplementowanym wsparciem dla HDR. Takie tytuły odznaczają się lepszym nasyceniem kolorów i kontrastem, dlatego zastosowanie automatycznego trybu HDR znacząco poprawi wszystkie gry, także te starsze, na nowych ekranach o wysokiej rozdzielczości i świetnych specyfikacjach.

Sięgaj po więcej gier

Dużą nowością jest też pojawienie się w Windows 11 nowych sklepów z aplikacjami i właśnie grami. Sklep Microsoftu nie jest już jedynym miejscem, gdzie znajdziemy nowe i ulubione tytuły, ponieważ te można będzie wygodnie zdobywać m. in z Epic Store i Amazon AppStore. W pierwszym przypadku bogaty w gry sklep Epic Store można wygodnie zainstalować z Microsoft Store, zaś niedługo, gdy Windows 11 będzie wspierać aplikacje z Androida, na graczy będzie czekać Amazon AppStore z tytułami, które do tej pory na platformie PC nie były w ogóle dostępne. A wszystko to w zupełnie bezpiecznych warunkach i bez potrzeby wykonywania dodatkowych kroków.

Windows 11 wnosi sporo nowości i usprawnień dla graczy, z których już dziś można skorzystać, ponieważ aktualizacja jest już dostępna do pobrania dla wszystkich użytkowników Windows 10, a w sklepach na graczy czekają komputery z preinstalowanym Windows 11.

--

Materiał powstał we współpracy z marką Microsoft