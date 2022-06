Aktualizacje aplikacji w Windows 11 już nie będą tak irytujące

Wygląda na to, że Microsoft poszedł po rozum do głowy. Aktualizacje w Windows 11 wreszcie przestaną być tak irytujące.

Problem z aktualizacjami aplikacji wreszcie zostanie rozwiązany

Gigant z Redmond testuje nowe rozwiązanie dla sklepu Microsoft Store w systemie Windows 11, które w dużej mierze skupi się na aktualizacji programów. Do tej pory wielu użytkowników najnowszego Windowsa narzekało na to, że update’y aplikacji są wykonywane w momencie, kiedy te są włączone. Co za tym idzie, uruchamiają się ponownie - co niesamowicie negatywnie wpływa na całokształt korzystania z systemu i naraża na stracenie zapisów postępów pracy.

Microsoft postanowił wysłuchać użytkowników i poprawić swój sklep w taki sposób, żeby aktualizacje otwartych w danej chwili aplikacji można było pominąć, a program zajmie się tym dopiero w momencie, w którym zakończymy pracę. Rozwiąże to wiele problemów i z pewnością zwiększy komfort użytkowania.

Reszta nowości w Microsoft Store

To jednak nie jedyna rzecz, która zostanie ulepszona w aktualizacji sklepu. Update obejmuje również “szybszą nawigację”, co powinno sprawić, że wyszukiwanie aplikacji w Windowsie 11 powinno być nieco płynniejsze. Oprócz tych ulepszeń, firma z Redmond wprowadzi również natywną obsługę Arm64, dzięki czemu Microsoft Store będzie znacznie szybszy na takich urządzeniach jak Surface Pro X.

Źródło: Microsoft

Microsoft rozszerza również obsługę wyskakujących sklepów na aplikacje na Androida. System Windows 11 wyświetli wyskakujący sklep z aplikacjami na Androida (na przykład Amazon Appstore), który pozwoli Ci ją szybko zainstalować. Firma nadal testuje rozwiązanie zapowiedziane podczas tegorocznego Microsoft Build, które pozwoli na automatyczne przywrócenie aplikacji wcześniej zainstalowanych ze sklepu Microsoft Store na nowym urządzeniu z systemem Windows. Pomoże to również programistom utrzymać klientów bez konieczności przypominania klientom o ponownym pobraniu aplikacji, a dla użytkowników będzie szczególnie wygodne - zmiana komputera nie będzie wiązała się z monotonną czynnością instalowania wszystkiego od nowa.

Nowości są już dostępne dla testerów systemu w wersji deweloperskiej. Dla wszystkich osób korzystających z najnowszego Windowsa ulepszenia sklepu mają być dostępne “w najbliższych miesiącach”.