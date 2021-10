Windows 11 trafił na nowe urządzenia w sklepach oraz do użytkowników Windows 10 w ramach darmowej aktualizacji. Oczywiście proces udostępniania trwa i na pierwsze statystyki będzie należało poczekać, ale Microsoft chyba nie będzie spieszył się ze swoimi szacunkami. Opinie na temat Windows 11 nie są bezkrytyczne, a i w naszej redakcyjnie ocenie ta duża aktualizacja nie przynosi wszystkiego na co liczyliśmy. Ciekawie zapowiadają się kolejne miesiące, kiedy Microsoft będzie udostępniać poprawki i uaktualnienia, a w przyszłym roku czeka nas pierwsza główna aktualizacja dla jedenastki, więc będziemy się temu przyglądać.

Nowy etap w historii Windowsa. Jaki jest Surface Go 3?

Swoim torem odbyła się też premiera nowych urządzeń Surface i choć media w USA mają już dostęp do wszystkich zaprezentowanych urządzeń, my musieliśmy pogodzić się z możliwością sprawdzenia Surface Go 3 - najmniejszego z całej rodziny. Nie mogę się doczekać aż w moje ręce trafi Surface Laptop Studio, bo maszyna zapowiada się arcyciekawie, a przecież obecność Windows 11 na pokładzie będzie mieć wpływ na to, jak się z niego korzysta w nowych trybach. Dzisiejszy odcinek podcastu to trzeci i ostatni, niejako zamykający trylogię naszych opinii i reakcji na nowy system Microsoftu - taka premiera nie zdarza się często. Ponownie gościem Konrada Kozłowskiego jest Jakub Szczęsny - miłego słuchania!

