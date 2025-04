Windows wprowadza historyczną zmianę. Ta decyzja rozczaruje wielu użytkowników

Niebieski ekran śmierci w systemie Microsoft Windows (Blue Screen of Death, BSOD) to rzecz owiana już legendą. Ekran błędu informujący o krytycznych b...

Niebieski ekran śmierci w systemie Microsoft Windows (Blue Screen of Death, BSOD) to rzecz owiana już legendą. Ekran błędu informujący o krytycznych błędach systemowych wielokrotnie był tematem żartów i memów, no i wielu widząc informacje o "BSOD" doskonale wie czego się spodziewać. Niebieskie tło towarzyszyło ekranowi błędów od lat - ale w najnowszym wersjach testowych systemu Windows 11 pojawiła się jego nowa odsłona. Ta rezygnuje z klasycznego, niebieskiego, tła, smutnej buźki oraz kodu QR. Zamiast tego wita tam użytkowników minimalistyczny ekran przypominający ten, który towarzyszy aktualizacjom systemowym.

Reklama

Nowy "ekran śmierci" w Windowsie

Zmiana w interfejsie BSOD jest częścią szerszej strategii Microsoftu, mającej na celu uproszczenie komunikatów błędów i dostosowanie ich estetyki i filozofii która towarzyszy Windowsowi 11. Firma zapowiada, że nowy ekran będzie bardziej przejrzysty, przy jednoczesnym zachowaniu kluczowych informacje technicznych, które mogą okazać się niezbędne do diagnozowania awarii systemu.

Jak wynika z wpisu na oficjalnym blogu Microsoftu, głównym celem wprowadzania zmiany jest jak najszybsze przywrócenie użytkownika do produktywnej pracy. Firma chce uniknąć elementów, które mogą wprowadzać niepotrzebny stres, jak np. smutna emotikona, a zamiast tego skupić się na przejrzystym przekazie informacji. Póki co nowy BSOD można zobaczyć w testowych wersjach systemu Windows 11 dostępnych w kanałach Beta, Dev i Canary. W tych wersjach zamiast czarnego ekranu użytkownicy mogą natknąć się na jego zielony wariant, który Microsoft tradycyjnie wykorzystuje do testów. Zmiana ta jest największą modyfikacją BSOD od czasu wprowadzenia smutnej buźki w Windows 8. Nowy ekran błędu zawiera nadal podstawowe informacje o awarii, takie jak kod błędu czy problematyczny sterownik, ale rezygnuje z dodatkowych elementów graficznych.

Jeszcze nie wszystko stracone? Testy z czarnym tłem już kiedyś widzieliśmy

To nie jest pierwszy raz, kiedy Microsoft testuje ekran błędu bez ikonicznego, niebieskie, tła. Pierwszy raz gigant podjął się takich testów już kilka lat temu, bo w 2011 roku. Ostatecznie jednak zdecydował się powrócić do charakterystycznego, niebieskiego, tła. Skoro jednak powraca do tego pomysłu, a przy okazji jeszcze informuje otwarcie o motywacjach do takich zmian - kto wie. Może zdecyduje się faktycznie wprowadzić te zmiany w finalnej wersji.