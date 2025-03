Windows 11 będzie lepszy. Microsoft naprawi uciążliwy błąd

Minął prawie rok od wykrycia błędu w OneDrive, który uniemożliwia dostęp do plików za pośrednictwem Eksploratora plików. Zamiast otwierać się lokalnie, dokumenty pojawiały się jako skróty internetowe, które przekierowywały użytkowników do przeglądarki. Microsoft początkowo potwierdził problem w jednym z postów społecznościowych, a obecnie opublikował dedykowaną stronę wsparcia, opisującą błąd. Niestety, problem nadal nie został całkowicie rozwiązany.

Microsoft dopiero zabiera się za działanie

Z najnowszych informacji wynika, że problem jest związany z trwającym procesem migracji danych w systemie Microsoftu. Powtarzane jest stale to samo wyjaśnienie: Microsoft przeprowadza zmiany w infrastrukturze przechowywania plików, co powoduje poważne zakłócenia w synchronizacji.

Jednym z rozwiązań problemu jest pobranie plików bezpośrednio z wersji przeglądarkowej OneDrive. Niestety, wymaga to dodatkowego wysiłku i może być niewygodne dla osób, które na co dzień korzystają z Eksploratora plików do zarządzania swoimi dokumentami.

Pozytywna strona jest taka, że część użytkowników odzyskała już dostęp do swoich plików, a problematyczne linki internetowe zniknęły. Jednak inni nadal zgłaszają utrudnienia, co sugeruje, że poprawka jest wdrażana stopniowo. Aby przywrócić funkcjonalność OneDrive, zaleca się regularne aktualizowanie aplikacji w nadziei na jak najszybsze wdrożenie łatki.

Biorąc pod uwagę skalę problemu i liczbę osób korzystających z usługi (ponad 250 milionów użytkowników na całym świecie), tak długie oczekiwanie na naprawę jest nieakceptowalne. Problem nie tylko zakłócił codzienną pracę użytkowników, ale również negatywnie wpłynął na zaufanie do OneDrive. W dobie powszechnej cyfryzacji niezawodny dostęp do plików jest kluczowy, a awaria o takiej skali może skłonić użytkowników do poszukiwania alternatyw.

Grafika: depositphotos