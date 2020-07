Wszystko wskazuje więc na to, że funkcjonalność Windows 10X początkowo będzie mocno ograniczona. System będzie w stanie uruchamiać tylko aplikacje standardzie UWP (Universal Windows Platform) oraz aplikacje działające w oparciu o przeglądarkę. Nie jest też jasne jaka będzie jego wydajność, choć trzeba mieć na uwadze, że Microsoft celuje w pierwszej kolejności w edukację oraz terminale dla pracowników fabryk/korporacji. Może się okazać, że dla konsumentów oferta będzie mocno ograniczona.

Prace nad Windows 10X opóźnią aktualizacje dla Windows 10

Co ciekawe jak donosi Mary Jo Foley z portalu ZDNet, prace związane z przygotowaniem Windows 10X wpłyną na harmonogram aktualizacji pełnej wersji system Windows 10. Microsoft ma zaangażować większe zasoby w swój „dotykowy” projekt, co wpłynie na częstotliwość aktualizacji. Już teraz jesienna aktualizacja systemu w wersji 2004 będzie bardzo skromna, a wygląda na to, że kolejny duży update pojawi się dopiero jesienią 2021 roku. Zgodnie z najnowszymi planami, wiosną mają być publikowane nowe wersje Windows 10X, a jesień będzie należała do pełnej wersji systemu. Może to i dobrze, bo te częste, duże aktualizacje Windows 10 nie zawsze były udane…

Co to jest Windows 10X?

Windows 10X to nowa, uproszczona wersja systemu Microsoftu, który tworzony jest z myślą o dotykowych urządzeniach. Będzie działał pod kontrolą procesorów ARM, a dzięki specyficznej konstrukcji, ma być nie tylko bezpieczniejszy, ale też pozwolić na dłuższą pracę na baterii. Windows 10X uruchamia wszystkie aplikacje w kontenerach, które nie mają bezpośredniego dostępu do jądra systemu. To zapewnia większe bezpieczeństwo, ale ma też pozwolić np. na szybsze aktualizacje. Ma też swoje ograniczenia, ale jak już wspominałem, jest to system pomyślany raczej do prostych zadań i nie będzie konkurencją dla pełnej wersji Windows 10.

źródło: ZDNet