Windows 10 zaczyna mnie męczyć. Coraz częściej myślę o Macbooku

Windows 10 powoduje u mnie okresowo również inne problemy. Oczekuję od OS-u, że będzie ze mną na dobre i na złe niezależnie od tego, czy komputer służy mi do rozrywki, czy też do naprawdę wytężonej pracy. Szybernaście (dużo) zakładek w Edge na Chromium, Slack, Messenger jako aplikacja, Twitter tak samo, programy graficzne, Spotify to mój codzienny zestaw programów, z których korzystam. Nie jest to coś, co powinno dosłownie „zabić” komputer w kontekście jego wydajności. Na tę również nie narzekam, i5 ósmej generacji, 8 GB pamięci RAM i dedykowana karta graficzna powinny wystarczać „spokojnie”. A tymczasem, w losowych momentach zdarza się (nawet mimo braku obciążenia), że komputer się mocno zamyśli i przestanie na chwilę odpowiadać. Komendy wykonuje z opóźnieniem lub wcale i trzeba je powtórzyć. Nie jest to chyba coś, co powinno się zdarzać w trakcie pracy. To zwyczajnie dekoncentruje i irytuje.

Tak ciekawie się złożyło, że gdy zacząłem narzekać na Windows 10, ten zbuntował się i od samego rana nie bardzo chciał współpracować. Po wybudzeniu zachowywał się tak, jakby… hm. „Nie palił na wszystkie cylindry”. Decyzja o zainstalowaniu aktualizacji 20H2 pogorszyła tylko sprawę. W trakcie jej pobierania, instalowania, weryfikowania i tak dalej (wszystko w tle) komputer stał się KOMPLETNIE nieużywalny. A nie jest to stara, niewydajna maszyna, lecz ledwo roczny komputer z rozsądną specyfikacją sprzętową.

Windows 10 stał się nieużywalny w trakcie instalacji 20H2. Zwróćcie uwagę, jak szumią wiatraki. No i wybaczcie za usyfionego peceta. Macbook coraz bliżej?pic.twitter.com/yyAcSLMHjD — Jakub Szczęsny 🖥️|💊|🔌&▶️ (@jakubszczesny) January 20, 2021

Co najgorsze – całość trwała dobre 2 godziny. Mogłem zacząć pracę już o 6:00 rano, a mogłem zająć się swoimi obowiązkami dopiero o ósmej. Dwie godziny wyrwane z życiorysu to dużo, szczególnie, jeżeli ma się nie jeden, a kilka dużych projektów. Mówią, że trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona, ale ta na windowsowym podwórku zaczyna po prostu gnić. A mnie się to przestaje już podobać.

Ale nie tylko to zaczyna mnie odpychać od Windows 10

Wiecie, coraz więcej osób z mojego otoczenia mówi mi: „Jakub, do cholery, dlaczego ty jeszcze nie masz Maka?”. Odpowiadam, że z Windows jest mi dobrze, że obawiam się braku niektórych odpowiedników programów, zastanawiam się, czy taki workflow, jaki obowiązuje w komputerze od Apple będzie mi odpowiadać. No i śmieję się, że bardzo możliwym byłoby, gdybym na takim Maku zainstalował… Windows 10! Bo dlaczego nie?

Tyle, że Windows 10 wydaje mi się być w dalszym ciągu placem budowy. Takim naprawdę ładnym, wygodnym, ale mimo wszystko – placem budowy. Funkcje, które miały zostać dodane do systemu wczoraj dalej w nim nie są zaimplementowane. Co rusz ktoś mówi o aktualizacjach, które coś „psują”. Mam również wrażenie, że w Windows 10 w ostatnim czasie nie pojawiło się nic, co by było świetnym „selling point”. Gdybyście mieli powiedzieć, dlaczego warto wybrać Windows 10, to co byście powiedzieli? Co jest w nim takiego wyjątkowego? W trakcie premiery tego systemu pewnie byłbym w stanie wskazać na kilka takich rzeczy. A dzisiaj? Dzisiaj nie jestem już pewien, co mogłoby stanowić tak bardzo ważną funkcję, że warto mówić o niej w kontekście „killera”. W zestawieniu z macOS, Windows 10 wypada czasami bardzo biednie.