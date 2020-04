Co ma wspólnego lama z mp3, czyli dobre czasy z Winampem

Pamiętam dobrze wielką bibliotekę plików, która zajmowała mi masę miejsca na dysku. W skrzętnie posegregowanych folderach trzymałam swoje ulubione utwory, pobrane pewnie przez eMule czy inne μTorrent. Wszystkie je odtwarzałam dzięki Winampowi. Bardzo prosta w obsłudze aplikacja dawała mi całą masę radości. Odtwarzacz ten sprawdzał się zarówno na komputerach prostszych odbiorców jak i tych bardziej wymagających. Suwaczki equalizer pomagały dostosować dźwięk do naszych potrzeb, a intuicyjny i mocno personalizowalny interfejs dawał się bardzo szybko nauczyć.

Formaty, które nie chcą odejść – MP3

Kto by się przejmował Windows Media Playerem, gdy do dyspozycji był Winamp? Oferował po prostu więcej i lepiej. To właśnie tam najwygodniej układało się playlisty, to Winamp dawał się ułożyć wedle naszych potrzeb, to w nim okładki płyt wyglądały jakoś tak… najładniej. A skoro już o wizualnych aspektach mowa… pamiętacie skórki? Ileż tego było! Tworzyli je użytkownicy, więc ich liczba w pewnym momencie rosła wręcz w zastraszającym tempie. Mroczna skórka z demonami dla fanów cięższych brzmień? Nie ma problemu. Jasna, przejrzysta i pełna kotków dla wielbicieli czworonogów? No pewnie! Oblepiona twarzami ulubionego wykonawcy? Się znajdzie. Prosty design, urozmaicony urodziwą i półnagą damą? Były i takie. Można było przebierać w tym godzinami, próbując się zdecydować, która będzie najlepsza, bo z jakiegoś absurdalnego powodu było to wtedy bardzo ważne.

Najlepsze alternatywy dla Spotify. Gdzie słuchać muzyki online?

Wiem, że swoich fanów miały też wizualizacje, które można było wyświetlać w trakcie piosenek, aby estetycznie umilały nam czas piosenki. Nie byłam jednak ich entuzjastką, nigdy nie zdobyły mojego serca ani w Winampie, ani żadnym innym tego typu programie. Słyszałam jednak, że Winamp robił je wręcz świetnie, w co oczywiście jestem skłonna uwierzyć. Zdarzało mi się natomiast korzystać z funkcji wyświetlana napisów do piosenek, co w tamtych czasach wydawało się opcją wręcz niezwykłą.

Winamp. It Really Whips the Llama’s Ass

Oczywiście teraz patrzy się na to wszystko z przymrużonym okiem. Wszystko, co oferował wtedy Winamp, jest obecnie oczywistością. Prym wiodą teraz aplikacje pokroju Spotify, Apple Music czy Tidal, a nie proste odtwarzacze plików. Nie przeszkadza to jednak Winampowi wciąż istnieć. Nadal można go ściągnąć i używać, ostatnia wersja pochodzi z 2018 roku. Nadal ma swoich wiernych fanów, którzy jednak są w mniejszości. Programowi daleko do niegdysiejszej świetności i nic nie wskazuje na to, aby zyskał jeszcze szansę na pławienie się w blasku dawnej chwały. Ale w naszych serduszkach pozostanie na zawsze, prawda?

Zdjęcie: Engadget