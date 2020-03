Formaty, które nie chcą odejść – MP3

Wszystko zaczęło się w latach 80.

Pomysł na stworzenie nowego formatu dźwiękowego narodził się już na początku lat 80. jednak ówczesny poziom technologiczny stanowił istotną barierę w rozpoczęciu prac. Wg Karlheinza Brandenburga – specjalisty od elektroniki i matematyki, a także człowieka uznawanego za ojca MP3 – prawdziwy postęp nastąpił w 1986 roku, gdy rozwój technologii otworzył przed badaczami nowe możliwości, dzięki czemu rok później Towarzystwo Fraunhofera mogło rozpocząć prace nad stratnym zapisem dźwięku wysokiej jakości. Projekt otrzymał nazwę EUREKA EU 147.

W zamyśle twórców, MP3 miało oferować wysokiej jakości dźwięk przy zachowaniu niewielkiego rozmiaru pliku, do czego wykorzystano kompresję stratną (kompresja to wzięcie czegoś i opisanie go w prostszy sposób. Z kolei stratność określa kompromisy w jakości i wierności reprodukcji dźwięku). Osiągnięcie tego celu nie było jednak proste, ponieważ jakość kompresji oraz działanie ówczesnych enkoderów nie spełniały oczekiwań oraz potrzeb badaczy. W związku z tym obrany został inny kierunek.

W 1986 roku postanowiono zastosować analizę psychoakustyczną wraz z powiązanymi z nią rozwiązaniami, jak wiedza o maskowaniu dźwięku (zmiana progu słyszalności danego dźwięku w obecności innego dźwięku). Prace były kontynuowane aż do 1988 roku, gdy rozwój przejęło nowo powstałe MPEG (Moving Picture Experts Group) będące podgrupą ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej) zajmującą się rozwojem standardów audio i wideo.

Pierwotnym celem grupy było zmieszczenie filmu na płycie CD, co wymagało znacznej redukcji rozmiaru strumienia wideo oraz dźwięku. W przypadku tego drugiego powstało kilka typów, np. Layer I (MP1), Layer II (MP2), Layer III (omawiane MP3). I choć prace nie przebiegały bezproblemowo, to MPEG osiągnęło swoje założenia, a w 1989 roku Towarzystwo Fraunhofera uzyskało patent na MP3.

Pierwsze wykorzystanie MP3 datuje się na 1993 rok, jednak za datę jego narodzin na rynku konsumenckim uznaje się 14 lipca 1995 r. kiedy to rozszerzenie .mp3 zostało przyjęte jako domyślne rozwiązanie dla dekodowania (odczytu skompresowanych danych) i enkodowania (zapisu nieskompresowanych danych, jako skompresowane w .mp3) plików dźwiękowych.

Niewiele później MP3 pojawiło się w wielu narzędziach, które dziś uchodzą za kultowe. Pierwszym z nich jest odtwarzacz MP3, zwany potocznie empetrójką. Był to MPMan F10 firmy Saehan Information Systems, który trafił na rynek konsumencki już w 1998 roku i oferował 32 lub 64 MB pamięci wbudowanej, zdolnej pomieścić od 6 do 12 piosenek MP3. Drugim narzędziem jest program do odtwarzania plików muzycznych, którego nazwa z pewnością budzi sentyment u wielu czytelników. Mowa oczywiście o niczym innym, jak o programie Winamp.

Popularność MP3 to nie przypadek, a wpisanie się w potrzeby rynku

Lata 90. były okresem, gdy połączenie z internetem, duże ilości pamięci RAM, czy pojemna pamięć wewnętrzna były rzadkością, a wydajność sprzętu znacząco ustępowała obecnym komputerom, nawet tym mniej wydajnym. Przykładowe urządzenia z tego okresu to: