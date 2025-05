Zbliża się wielka rewolucja Apple. Co przyniesie?

Niektórzy mówią, że Apple popadło w stagnację i niczym już nie zaskakuje. To zmieni się wkrótce. Amerykanie mają szykować prawdziwą rewolucję w swoich produktach. Będziemy musieli na nią jeszcze nieco poczekać.

iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, Apple TV, Apple Vision Pro i inne. Amerykański gigant ma w swoim portfolio produktów bogaty zestaw, który od lat niespecjalnie się zmienił – przynajmniej od strony wizualnej. Najwięcej zmian zachodzi w środku, w kontekście podzespołów. Jeszcze mocniejsze procesory, jeszcze wydajniejsze systemy. Od strony wizualnej mało zmian. To jednak wkrótce się zmieni, gdyż Apple ma przeżyć wkrótce swoisty „renesans”, o którym opowiada właśnie Mark Gurman z Bloomberga, który twierdzi, że w 2027 r. Amerykanie nas zaskoczą.

Podwaliny pod wspomniany renesans produktów Apple mają być już kładzione w przyszłym roku. Wszystko za sprawą premiery składanego iPhone’a, który ma być urządzeniem z górnej półki i wykorzystywać najnowocześniejsze rozwiązania, które zawstydzą konkurencję – przede wszystkim w kontekście samego elastycznego wyświetlacza, który ma być pozbawiony jednej z największej wad tego rozwiązania: widocznego „zgięcia”, które w wielu modelach jest również odczuwalne pod palcem. Apple ma współpracować z najlepszymi firmami od wyświetlaczy, by ich składak był pozbawiony tych problemów.

Prawdziwą petardę mamy jednak zobaczyć w 2027 r. To właśnie wtedy przypada 20. rocznica wydania pierwszego iPhone’a i Apple ma pokazać kolejny krok jego ewolucji – tak jak stało się w przypadku iPhone’a X zaprezentowanego we wrześniu 2017. Rewolucyjny design, w tym pozbycie się Touch ID na rzecz Face ID, co pozwoliło na niemal pełne zagospodarowanie przodu jako ekranu.

Apple gotowe na rewolucję. Co przyniosą kolejne lata?

Co Apple przygotowało na rocznicowego iPhone’a? Na ten moment wiadomo o nim niewiele. W przeszłości pojawiały się plotki, że ma być niemal cały szklany z zaokrąglonymi krawędziami. Brzmi mało zachęcająco, ale z pewnością Amerykanie nas jeszcze czymś zaskoczą – w końcu nie co roku mamy do czynienia ze świętowaniem 20. urodzin jednego z najbardziej rewolucyjnych produktów ostatnich dekad.

Według Gurmana rok 2027 ma być przełomowy dla Apple. I nie tylko w kwestii produktów. Mówi się, że dalszy rozwój sztucznej inteligencji, w tym Apple Intelligence ma sprawić, że użytkownicy w końcu poczują potencjał drzemiący w tej technologii. AI w iOS 18, iPadOS 18, czy macOS 15 rozczarowuje po całej linii – przynajmniej w krajach, w których jest w pełni dostępne. W Polsce możemy korzystać z Apple Intelligence, pod warunkiem że zrezygnujemy z obsługi urządzeń Apple w języku polskim.

Firma szykuje wiele niespodzianek, które nie tylko zaskoczą, ale i zadziwią zarówno klientów, jak i cały rynek elektroniki użytkowej. Pytanie tylko, czy to tylko takie gadanie i przewidywania, czy też rzeczywiście za niecałe dwa lata doświadczymy czegoś niesamowite, z czym dawno nie mieliśmy do czynienia. Pytanie też, czy ludzie wciąż czekają na okulary wykorzystujące Apple Intelligence? O tym produkcie mówi się od dawna, jednak patrząc na to, że rynek jest kompletną niszą, trudno doszukiwać się tu wielkiego zainteresowania. Podobnie było w przypadku gogli Apple Vision Pro, które chyba praktycznie zniknęły ze świadomości klientów. Jak będzie z innymi tego typu rozwiązaniami z logo nadgryzionego jabłka? Przekonamy się za kilkanaście miesięcy...