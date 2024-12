Fani Harry'ego Pottera mają na co czekać. HBO pracuję pełną parą nad stworzeniem serialu, który ponownie opowie całą historię. W końcu też wiadomo, czego się można spodziewać po pierwszym sezonie.

Minęło już prawie ćwierć wieku od premiery pierwszego filmu z serii Harry Potter. Wydaje się więc, że nadeszła idealna pora, aby tę historię opowiedzieć ponownie dla współczesnego widza. Okazja się nadarzy już niebawem, a póki co, w końcu wiemy, na co możemy liczyć!

To już oficjalne, tylko potrwa pierwszy sezon serialu o Harrym Potterze!

Potwierdzono długość pierwszego sezonu historii o Harrym Potterze, fani mogą liczyć na całych osiem godzin przygód spędzonych w murach Hogwartu. Czyli można spokojnie założyć, że przełoży się to na sezon złożony z ośmiu odcinków. Jest to ogromny powód do radości każdego fana książek, bowiem tym razem, twórcy będą mieli ponad trzy razy więcej czasu na tę opowieść niż w przypadku pierwszego filmu.

„Mamy osiem godzin na opowiedzenie pierwszego tomu, więc naprawdę możemy się zagłębić w szczegóły i sekrety, a także poznać jak magia może się rozwijać”, powiedziała Francesca Gardiner, producentka wykonawcza. „Kierujemy się szlakiem utartym przez filmy, wykorzystamy największe brytyjskie talenty”

Więcej czasu to doskonała okazja dla osób, które nie miały szansy poznać treści książek. Jak można przeczytać na oficjalnym blogu tej produkcji, twórcy chcą przedstawić nieobecne w filmach elementy, które były ogromną częścią materiału źródłowego. Zdradzono, że na pewno się pojawi figura bardzo złośliwego psotnika, Irytka Poltergeista, ducha, który uwielbiał uprzykrzać życie głównych bohaterów.

Ponadto chcą się dużo wierniej trzymać książek, nawet pod kątem innych postaci. Chociaż wszyscy wiedzą, że Alan Rickman jest niezastąpiony w roli Severusa Snape'a, to producenci wykonawczy zapewniają, że znajdą kogoś, kto będzie godzien tej roli, a sama postać będzie w serii miała 31 lat, tyle ile miałaby w roku wydarzeń ukazanych w „Kamieniu Filozoficznym”. Uchylono także rąbka tajemnicy w kwestii castingu głównego tria bohaterów. Osób starających się o rolę Harry'ego, Hermiony i Rona było 30 000! Póki co, nikt nie dostał angażu.