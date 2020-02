Produkcja drugiego sezonu Wiedźmina ruszyła już oficjalnie. Wiemy kto dołączy do obsady

Wiedźmin to jedna z najgorętszych marek ostatnich lat. Najpierw wielki sukces gier CD Projekt RED, później całe to szaleństwo związane z netflixowym serialem. I choć wielu widzów kochających książki A. Sapkowskiego miało mieszane uczucia po pierwszym sezonie serialu, to i tak mówią wprost, że nie mogą już doczekać się kontynuacji. Ta zbliża się wielkimi krokami, a produkcja ruszyła już oficjalnie — i w związku z tym Netflix opublikował listę aktorów, którzy dołączą do obsady w kolejnym sezonie serialu!