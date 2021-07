Drugi sezon Wiedźmina zadebiutuje na Netflixie już w grudniu!

WitcherCon to jedno z wydarzeń, na które czekali wszyscy fani marki Wiedźmin. Rozkład jazdy całego wydarzenia poznaliśmy już kilka tygodni temu. Impreza trwa w najlepsze, a najważniejszą z informacji o których do tej pory usłyszeliśmy są szczegóły dotyczące drugiego sezonu serialu!

Zobacz też: Obsada 2. sezonu „Wiedźmina” znacznie urosła – oto nowe twarze

Kiedy premiera drugiego sezonu Wiedźmina? Już w grudniu 2021!

Pierwszy sezon serialu Wiedźmin doczekał się… dość mieszanych recenzji. Mam wrażenie, że ludzie byli nim albo zachwyceni, albo rozczarowani — a tych pomiędzy było jak na lekarstwo. Mimo wszystko dla wielu była to dopiero rozgrzewka przed tym, co ma nadejść — dlatego z niecierpliwością wypatrywali dalszych przygód Geralta w popularnym VOD. O tym że serial trafi do oferty w 2021 roku mówiło się od dawna — i choć po drodze nie zabrakło turbulencji związanych z pandemią i utrudnioną pracą nad nową serią, Henry Cavill, Freya Allan, Anyi Chalotry i spółka podołali temu niełatwemu zadaniu i udało im się ukończyć pracę nad drugą serią. Teraz wszystko w rękach postprodukcji, a efekt pracy całego sztabu twórców trafi do widzów 17 grudnia 2021 roku.

Wiedźmin: sezon 2 już 17 grudnia! pic.twitter.com/tkKpuepj1g — Netflix Polska (@NetflixPL) July 9, 2021

Zobacz też: Nowa zapowiedź 2. sezonu Wiedźmina. Netflix podgrzewa atmosferę

Przed nami zatem jeszcze blisko pół roku czekania, ale na osłodę twórcy przygotowali krótki teaser oraz trailer, które idealnie nadają się na zaostrzenie apetytu:

No cóż — nie pozostaje zatem nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że prace nad kolejnymi sezonami pójdą sprawniej… i bez dodatkowych komplikacji.