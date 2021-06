Nowa zapowiedź 2. sezonu Wiedźmina. Netflix podgrzewa atmosferę

Jedna z najważniejszych marek Netfliksa wróci jeszcze w tym roku. Platforma nie podzieliła się dokładną datą debiutu 2. sezonu „Wiedźmina”, więc niewykluczone, że dojdzie do tego podczas ogłoszonego „Witcherconu”. Impreza odbędzie się online i wspólnie organizowana jest przez Netflix oraz CD Projekt RED. Jak zapowiedziano, nie uświadczymy na niej zwiastunu nowej gry „Wiedźmin 4”, co znacząco ostudziło emocje wielu fanów, natomiast opublikowany program wydarzenia zdaje się być i tak pełen atrakcji. Tym bardziej, że zajrzymy za kulisy serialu.

WitcherCon 2021 – program wydarzenia. Gdzie oglądać?

Nowa zapowiedź 2. sezonu Wiedźmina

What does destiny have in store for Geralt of Rivia in Season 2? Here's a clue. pic.twitter.com/u1uXAnzUfG — The Witcher (@witchernetflix) June 18, 2021

Drugi z pokazanych teaserów nowych odcinków skupia się w nieco większym stopniu na Geralcie, podobnie jak pierwszy skoncentrowany był na Ciri. Tym razem mamy szansę ujrzeć ujęcia z samym Wiedźminem, runami, medalionami, bronią, szkieletami oraz… śniegiem. Nie zabrakło też urywka z potworem, w którym na razie trudno rozpoznać jedną ze znanych kreatur. Całość trwa zaledwie 12 sekund i jest ewidentnie materiałem, któremu daleko do zwiastuna. Mimo to, klip podsyca atmosferę, bo czekaliśmy nieco dłużej niż pierwotnie zakładano – nowe odcinki kręcono w reżimie sanitarnym, sama produkcja się opóźniła, a w przypadku „Wiedźmina” potrzebna jest solidna post-produkcja pełna efektów specjalnych. W konsekwencji na nowe odcinki możemy zaczekać nawet do późnej jesieni lub nawet zimy, jeśli Netflix zdecyduje się umilić widzom Boże Narodzenie podobnie jak w przypadku 1. sezonu.

Co wiemy o 2. sezonie „Wiedźmina”

Zgodnie z oficjalnymi wypowiedziami twórców serialu możemy spodziewać się wspólnej linii czasu dla wszystkich głównych bohaterów – Geralta, Yennefer i Ciri – co będzie znaczącą różnicą względem pierwszego sezonu. Jest to odpowiedź na sporo zarzutów widzów, którzy nie do końca odnaleźli się w tym, co działo się w pierwszych odcinkach. Zdaniem showrunnerki był to jednak zabieg konieczny, by doprowadzić postacie w to miejsce, gdzie znaleźli się przed 2. sezonem. Drugi sezon bazować ma pierwszym tomie sagi pt. „Krew Elfów”, ale nie są wykluczane retrospekcje, które sięgną po historie z „Miecza przeznaczenia” oraz „Ostatniego życzenia”