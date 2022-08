MSWiA chce zwiększyć liczbę punktów karnych za poważne wykroczenia

Więcej punktów za poważne wykroczenia

Projekt rozporządzenia przygotowanego przez MSWiA został wczoraj opublikowanych przez Rządowe Centrum Legislacyjne. Możemy w nim przeczytać między innymi, że maksymalna liczba punktów karnych - 15, będzie przyznawana za wykroczenia, które do tej pory były słabiej karane. Co więcej ministerstwo chce zwiększyć liczbę punktów za przekroczenie prędkości. Pierwsze punkty pojawią się już nawet wtedy gdy przekroczymy prędkość o mniej niż 10 km/h (1 pkt), a przy prędkości między 31, a 40 km/h będzie to już 9 punktów karnych, natomiast maksymalne 15 pkt pojawi się na naszym koncie dopiero gdy przekroczymy prędkość o 70 km/h lub więcej.

Przekroczenie prędkości Liczba punktów - o więcej niż 70 km/h 15 - od 61 do 70 km/h 14 - od 51 do 60 km/h 13 - od 41 do 50 km/h 11 - od 31 do 40 km/h 9 - od 26 do 30 km/h 7 - od 21 do 25 km/h 5 - od 16 do 20 km/h 3 - od 11 do 15 km/h 2 - do 10 km/h 1

Maksymalny wymiar kary, czyli 15 pkt będzie groził między innymi za omijanie zapór kolejowych, jazdę pod prąd na drogach szybkiego ruchu oraz za nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na i przed przejściem dla pieszych. Podobna kara spotka kierowców, którzy przejadą na czerwonym świetle i nie będą stosowali się do poleceń osoby uprawnionej do kierowania ruchem, kierowców pod wpływem alkoholu oraz kierowców, którzy nie udzielili pomocy poszkodowanym po wypadku. Pełny taryfikator punktów znajdziecie tutaj.

Ewidencja kierowców łamiących przepisy

Ministerstwo chce również stworzyć nową ewidencje kierowców, którzy złamali przepisy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Na liście znajdą się nie tylko osoby posiadają prawo jazdy wydane w Polsce, ale również obcokrajowcy oraz posiadacze prawa jazdy wydanego za granicą. Ma to być kompleksowa baza wszystkich osób, które kiedykolwiek dopuściły się wykroczenia na terenie naszego kraju jadąc pojazdem silnikowym lub motorowerem. Argumentem za wprowadzeniem tego rozwiązania ma być fakt, że kierowcy uprawiający recydywę, czyli popełniający to samo wykroczenie drugi raz w ciągu 2 lat, będą karani wyższymi mandatami. Ustawodawca chce w ten sposób karać również osoby, które nie mieszkają w Polsce, ale jeżdzą po naszych drogach regularnie i również łamią przepisy.