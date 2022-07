Czy Windows 11 jest lepszy niż 10? Mija już prawie rok od premiery

Jeszcze trochę i Windows 11 będzie mieć rok na karku. Jak oceniamy system po tych miesiącach aktualizacji i poprawek? Co się zmieniło, a co nadal wymaga pracy?

Ocena Windows 11 nie jest łatwa z wielu powodów, ale dosyć szybko można wskazać atuty i wady systemu. Czy nie pojawił się zbyt wcześnie? Skoro wymaga tyle pracy od Microsoftu, by uzupełnić niektóre braki wizualne czy wprowadzić funkcje, do których przywykli użytkownicy poprzednich wersji, to czy nie lepiej było zaczekać jakiś czas i wprowadzić ukończonego produktu? Tylko czy Windows kiedykolwiek będzie ukończony w erze usług i subskrypcji?

Windows 11 cieszy oczy nowym interfejsem (jeśli przymkniemy oko na niedociągnięcia, np. brak ciemnego motywu dla okienka kopiowania...), natomiast stopień personalizacji paska zadań i Menu Start znacząco się nie podniósł. Czy to oznacza, że Microsoft nie słucha użytkowników? A może ma jakieś inne plany? Co Wam się podoba, a co Was wkurza w Windows 11? Dajcie znać i miłego słuchania naszej rozmowy!

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: