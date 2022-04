3/4 Polaków czuje się bezpieczniej posiadając wideorejestrator

W 2021 roku liczba kolizji znacząco wzrosła w stosunku do pandemicznego roku 2020. Dlatego nikogo nie dziwi już fakt, że wielu z nas jeździ z wideorejestratorem, jak wynika z badań Polacy mają największe zaufanie do tych urządzeń.

Więcej kolizji nikogo nie zaskakuje

Według statystyk w 2020 roku mieliśmy w Polsce nieco ponad 380 tys. kolizji, podczas gdy w 2021 roku przekroczyliśmy liczbę 420 tys. Wzrost o ponad 10% nie jest może ogromny, ale na pewno jest znaczący i pewnie będzie miał wpływ na stawki ubezpieczenia OC w kolejnych latach. Nextbase, producent wideorejestratorów zrobił badania na 10 największych rynkach, na których jest obecny i zapytał kierowców z czego według nich wynika zwiększona liczba kolizji. Najczęściej wskazywana przyczyna to lekkomyślność i nieuwaga innych kierujących. W Polsce na tą odpowiedź wskazało 34% kierowców, ale co ciekawe podobne odczucia ma aż 41% Niemców, 42% Francuzów oraz 47% Brytyjczyków.

Inne problemy polskich dróg to według ankietowanych duże korki (25%), tzw. jazda na zderzaku (11%), agresja w ruchu ulicznym (11%) oraz rowerzyści na drogach (5%). Co ciekawe na przekraczanie prędkości wskazało tylko 5% ankietowanych, podczas gdy ze statystyk Policji wynika, że podniesienie wysokości mandatów karnych nie ma już żadnego wpływu na liczbę popełnianych wykroczeń. Wypadków w 2022 roku jest już więcej niż w analogicznym okresie 2021, trzeba jednak mieć na uwadze, że to jeszcze za mała próbka do ostatecznej oceny wprowadzonych zmian.

Polacy nie wierzą w technologię, ale chcą wideorejestrator

W ankiecie zapytano również o stosunek kierowców do systemów autonomicznej jazdy i na przykład w Polsce zaufałoby im tylko 12% pytanych. To i tak jeden z lepszych wyników, bo np. wśród Czechów takim rozwiązaniom ufa tylko 6% ankietowanych. Według większości z nas te rozwiązania nie są jeszcze gotowe do debiutu na drogach. Na przeciwnym biegunie jesteśmy jeśli chodzi o wideorejestratory. Aż 76% Polaków czuje się bezpieczniej i bardziej komfortowo mając kamerkę, która rejestruje wszystkie wydarzenia na drodze. Co więcej 78% z nas z chęcią podzieliłoby się nagraniami z ubezpieczycielem, jeśli w zamian za to dostałoby zniżkę na ubezpieczenie OC. Jesteśmy pod tym względem liderami, a na drugim biegunie znaleźli się Szwedzi, którzy wykazali umiarkowane zainteresowanie takim rozwiązaniem (42% ankietowanych).

Na całym świecie obserwujemy rosnący wpływ technologii na bezpieczeństwo na drogach. Zwłaszcza technologia kamer samochodowych zwiększa świadomość własnego zachowania na drodze, jednocześnie pozyskując dowody, gdy kierowcy najbardziej tego potrzebują. Zdarzenia drogowe mogą być stresujące i niejasne, nagrania z wideorejestratora dają wyraźny obraz, jednocześnie chroniąc premię ubezpieczeniową” - mówi Richard Browning, dyrektor ds. marketingu w Nextbase.

95% respondentów deklaruje, że w ostatnich 12 miesiącach nie miało drogowej kolizji. 15% respondentów przyznało, że brało udział w kolizji drogowej, w której sprawca zbiegł z miejsca, a 21% padło ofiarą włamania do samochodu. W takich sytuacjach wideorejestrator może okazać się bardzo pomocnym rozwiązaniem.