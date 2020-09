Bezpieczeństwo powinno być dziś jedną z najważniejszych kwestii, jeżeli chodzi o poruszanie się w sieci i wybory, jakich dokonujemy. Mam tu na myśli szereg działań – od wyboru producentów urządzeń, przez odpowiednie tworzenie i przechowywanie haseł, aż po samo działanie w sieci – omijanie podejrzanych ofert/stron/wiadomości, które najczęściej okazują się próbą phishingu. Jednak nawet, jeżeli będziemy w pełni zabezpieczeni „po naszej stronie”, wciąż nie będziemy całkowicie bezpieczni. Wszystko dlatego, że podmioty, w których przechowujemy dane – usługi internetowe, portale społecznościowe czy nawet miejsca naszej pracy – bardzo często są celem zmasowanych ataków i wcześniej czy później nasze dane „gdzieś” wyciekną. Dlatego osoby, które podchodzą do bezpieczeństwa na poważnie często stosują w istotnych dla siebie miejscach (np. w banku) tzw. 2FA (Two Factor Authentication) czyli uwierzytelnianie dwuskładnikowe/dwupoziomowe. Najczęstszym medium, wykorzystywanym do tego celu jest SMS, w którym zapisany jest jednorazowy kod do weryfikacji naszej tożsamości. Google zdaje się dostrzegać, że obecnie istniejące na rynku programy do SMS, szczególnie te dostarczone przez producentów nakładek, słabo radzą sobie z byciem narzędziem do 2FA, dlatego postanowiło w tej kwestii coś zmienić.

Wiadomości od Google z automatycznym usuwaniem OTP

Nie wiem jak u was, ale u mnie OTP (one time passwords) zajmują większość skrzynki odbiorczej, jeżeli chodzi o SMS. Z jednej strony dlatego, że często korzystam z 2FA, a z drugiej – ponieważ nie używam SMS’ów praktycznie do niczego innego. Dlatego też z radością powitałem informację, że Google planuje wprowadzić do swojej aplikacji zmiany mające ułatwić zarządzanie OTP. Pierwszą z nich, jak donoszą specjaliści z XDA Deveploers, będzie automatyczne katalogowanie wiadomości jako OTP (bazując na ich treści). Takie wiadomości będą mogły być następnie usuwane po 24h, ponieważ po takim czasie i tak nie będą już do niczego przydatne i trzymanie ich folderze „odebrane” nie ma większego sensu. Jest to mały, ale bardzo miły krok, ponieważ takiej funkcjonalności nie ma chyba żadna aplikacja do SMS. Jestem jednak za tym, by pójść o krok dalej i wykorzystać fakt, że Google to także firma stojąca za systemem operacyjnym Android. Tutaj można pokusić się o coś, co zdecydowanie ułatwi życie wielu ludziom, a także upowszechni stosowanie 2FA. Mam tu na myśli automatyczne wykrywanie takich SMS’ów przez system i przyporządkowywanie ich do otwartej właśnie aplikacji wymagającej takiego kodu. Przeklejenie go nie spowoduje obniżenia poziomu zabezpieczeń, a znacznie ułatwi cały proces, wycinając z niego konieczność żonglowania otwartymi oknami. Jeżeli taka funkcja pojawiłaby się w systemowej aplikacji do SMS, nie byłoby potrzeby używania żadnej innej.

Co sądzicie o takim pomyśle?