Paczka zatrzymana w magazynie i czeka na dopłatę? Uważaj, to oszustwo!

Zamówienie zostało zatrzymane w magazynie z powodu przekroczenia wymiaru paczki. Dokonaj dodatkowej opłaty: 1,19 PLN

I choć nadawca wyświetlany jest jako InPost, tak wiadomość SMS nie pochodzi od firmy. To znany i często wykorzystywany przez hakerów sposób na wyciągnięcie sporych pieniędzy od nieświadomych i zabieganych ludzi. SMS kończy się linkiem prowadzącym do strony płatności — a ta jest spreparowanym formularzem mogącym wyczyścić Wasze konta. Wystarczy chwila nieuwagi, bezmyślne kliknięcie w link i uzupełnienie danych, by stać się ofiarą cyberprzestępców, którzy co jakiś czas wracają ze swoimi własnymi pomysłami na szybkie wzbogacenie się. I najwyraźniej przypomnieli sobie o tym w przedświątecznej gorączce zakupowej. Jestem przekonany, że w ostatnich dniach zamówiliście sporo i paczki mają trafić do Paczkomatów. Dlatego warto być ostrożnym i nie wierzyć we wszystkie wiadomości, które zostały wysłane przez InPost.

Paczka zatrzymana w magazynie? Nic z tych rzeczy. Uważajcie na hakerów podszywających się pod InPost

Warto tu przypomnieć stanowisko i ostrzeżenia InPost, które pojawiło się już w zeszłym roku. Ludzie otrzymywali SMS-y z linkami do monitorowania przesyłek. W rzeczywistości prowadziły one do złośliwej aplikacji przyczyniającej się do instalacji Cerberusa. A ten jest zaawansowanym malware’em / trojanem pozwalającym m.in. na kontrolowanie wiadomości SMS, podszywanie się pod inne apki oraz wyciąganie danych z aplikacji bankowych.

Informujemy, że InPost NIGDY nie wysyła SMS-ów z linkami kierującymi do stron poza domeną inpost.pl.

Jak uniknąć złośliwego ataku na urządzenie?

Pamiętaj, że nasz link z wiadomości SMS prowadzi bezpośrednio do sklepu Google Play lub App Store.

Zawsze pobieraj aplikację tylko ze sklepów Google Play dla telefonów z systemem Android lub App Store w przypadku telefonów z systemem iOS.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej InPost Mobile jako rzetelnego źródła informacji o statusie poszczególnych przesyłek.

Wiadomości SMS od InPost? Uwaga, to działanie oszustów

To samo tyczy się wiadomości informujących o „niedopłatach”. Linki w nich zawarte mogą prowadzić do niebezpiecznych zawartości, które choć mogą wyglądać na prawdziwe, służą wyłącznie do wyłudzania informacji osobowych, pieniędzy lub przyczynić się do uszkodzenia urządzenia. InPost przypomina, że firma nigdy nie wysyła żadnych wiadomości SMS z informacją o dopłatach, a tym bardziej nie podaje linków zewnętrznych. Wszystkie informacje o rozliczeniach znajdują się wyłącznie w Managerze Paczek lub na fakturach i tylko w tych miejscach znajdziecie prawdziwe informacje.

Zobacz też: Można już nadawać paczki w Paczkomatach przez aplikację InPost Mobile. Bez naklejania etykiet!

Warto mieć się na baczności — tym bardziej w tym gorącym okresie. Popularność Paczkomatów stale rośnie, i w czasie przedświątecznych i mikołajowych zakupów robi się spore zamieszanie. Paczkomaty są przepełnione, paczki często wydawane są z samochodów dostawczych kurierów i informacja o przepełnionym magazynie i prośbie o dopłatę, by przesyłka mogła ruszyć, wydawać się mogą prawdziwe. Nic z tych rzeczy. Nie klikajcie nigdy w te linki i w razie wątpliwości sprawdzajcie aplikację mobilną InPost, którą pobierzecie z App Store, Google Play, czy Huawei AppGallery lub kontaktujcie się z firmą przez infolinię.