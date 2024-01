Twoja paczka została wstrzymana? To nieprawda, skasuj tę wiadomość SMS

Na numery Polaków rozsyłana jest aktualnie wiadomość o następującej treści:

Twoja paczka zostala wstrzymana z powodu braku numeru ulicy na paczce. Zaktualizuj informacje o wysylce.

Dalej podawany jest link sugerujący, że chodzi o przesyłkę dostarczaną przez InPost, pod żadnym pozorem nie należy w niego klikać, to zawsze jest fałszywa strona, podszywająca się pod stronę operatora. W tym przypadku InPost, ale często jest też strona łudząco przypominająca strony Poczty Polskiej czy innej znanej firmy kurierskiej.

Przestępcy tym sposobem chcą wyłudzić najczęściej dane naszej karty płatniczej lub dane logowania do bankowości elektronicznej.



Cytując klasyka, czyli Niebezpiecznik.pl - co robić, jak żyć? Przede wszystkim nie mamy się czym martwić, to nie jest efekt wycieku danych, nie oznacza to, że nasze dane dostały się w ręce przestępców, zwyczajnie wysyłają oni teraz masowo - na losowe numery telefonów te lub podobne wiadomości licząc, że część z nich okaże się skuteczna.

Jedyną dobrą rzecz, jaką można w takiej sytuacji zrobić, to przesłać taką wiadomość SMS do CERT Polska, na nowy numer 8080. Uchronimy tym samym inne potencjalne ofiary, być może mniej świadome takich zagrożeń. CERT Polska po sprawdzeniu linka zawartego w takiej wiadomości, rozsyła go do operatorów telekomunikacyjnych, a ci blokują dostęp do strony odsyłającej wszystkim użytkownikom sieci.

