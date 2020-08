Najpierw limity, teraz łatwa weryfikacja. WhatsApp robi to dobrze

Najprostsza z możliwych weryfikacja — takie narzędzia powinny być standardem

Podobnie jak Facebook, WhatsApp także oznacza linkowane informacje, które najprawdopodobniej są… fałszywe i wprowadzają odbiorców w błąd. Ale wiadomo: algorytmy mają prawo się pomylić, dlatego platforma ich nie banuje, a po prostu zapala lampkę z ostrzeżeniem przed użytkownikiem. Co najważniejsze: pozwala w mig ją zweryfikować i sprawdzić, jak się sprawy mają i czy są powody do zmartwień. Po otrzymaniu wiadomości w ten sposób oflagowanych przez komunikator, obok nich pojawia się niepozorna lupka. Wybierając ikonkę, automatycznie zostajemy przenoszeni do ekranu z wynikami wyszukiwania w danym temacie, pozwalając nam na szybszą niż kiedykolwiek ich weryfikację.

Dziś wdrażamy łatwy sposób na weryfikację tego typu wiadomości za pomocą dotknięcia przycisku szkła powiększającego w czacie. Ułatwienie wyszukiwania wielokrotnie przekazanych wiadomości może pomóc użytkownikom znaleźć wiadomości z serwisów informacyjnych i inne źródła informacji dotyczące otrzymanych treści.

— czytamy w oficjalnym wpisie.

Niby nic, a jednak wiele

Z jednej strony: nic wielkiego. Ot, dodatkowe klikalne pole, które w dosłownie kilka sekund przeniesie nas do wyników wyszukiwania. A przecież każdy może sobie sam wklepać frazy z Google i sprawdzić co mu potrzeba, w końcu od kilku lat platforma oznacza potencjalnie fałszywe informacje. Ale świat technologii już wielokrotnie udowodnił, że wygoda użytkownika jest często kluczem do sukcesu i w ten sposób mogą oni efektywniej prostować niedomówienia i zmyślone / błędne / wprowadzające w błąd informacje. A skoro wstawienie limitów przekazywania wiadomości pozwoliło o 70% je zredukować (jak już wcześniej wspominałem, dużo łatwiej jest bezmyślnie kliknąć przekaż i zaznaczyć pół listy kontaktów, niż skopiować wiadomość i wkleić ją w każde z okienek, wiadomo). Lenistwo górą — twórcy aplikacji doskonale o tym wiedzą, więc robią co tylko w ich mocy, by było możliwie jak najłatwiej i jak najwygodniej.

Firma jednak implementuje wyszukiwarkę stopniowo — i w pierwszym rzucie załapały się: Brazylia, Hiszpania, Irlandia, Meksyk, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Włochy. Reszta świata wciąż czeka na swoją kolej.