WhatsApp wprowadza nowe limity. Mogą Wam się nie spodobać

WhatsApp wprowadza limit przekazywania informacji

W zeszłym roku platforma pozwoliła na przekazywanie wiadomości do maksymalnie pięciu osób — co pozwoliło (w skali globalnej) zredukować ilość przekazywanych informacji o 25%! Podwójna strzałka przy wiadomości informuje też odbiorcę, że nie została ona napisana przez zaufany kontakt i jest przekazywana dalej. Teraz taką wiadomość można będzie można przekazać dalej tylko do jednego rozmówcy:

Postanowiliśmy więc wprowadzić ograniczenie — od tej pory wiadomość będzie można jednocześnie przekazać tylko do jednego czatu.

— czytamy w oficjalnej informacji prasowej. Dzięki tej, na pierwszy rzut oka niepozornej, zmianie — twórcy platformy mają nadzieję powstrzymać ekspresowe rozprzestrzenianie fałszywych informacji. A jak wiadomo — to działa jak wirus. Oczywiście niewiele stoi na przeszkodzie by przekleić treści i wysłać je jak własne, ale to już wymaga większego zaangażowania po drugiej stronie. Najwyraźniej ekipa WhatsAppa liczy na lenistwo użytkowników — po cichu wierzę, że mają rację.

Czy przekazywanie wiadomości to coś złego? Oczywiście nie w każdym przypadku. Mamy świadomość, że wielu użytkowników przekazuje pomocne informacje, a także śmieszne filmiki, memy, przemyślenia lub modlitwy, które mają dla nich znaczenie. W ostatnich tygodniach aplikacja WhatsApp umożliwiła zorganizowanie publicznych podziękowań skierowanych do niestrudzonych pracowników służby zdrowia. Zauważyliśmy jednak znaczny wzrost liczby przekazywanych wiadomości zgłaszanych przez użytkowników jako niepokojące lub mogące przyczynić się do rozprzestrzeniania fałszywych informacji. Uważamy, że ograniczenie rozprzestrzeniania się tego typu wiadomości jest niezbędnym krokiem, który podejmujemy w trosce o prywatność komunikacji w WhatsApp.

Nowości jeszcze dziś mają pojawić się w aplikacji