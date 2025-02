WhatsApp pracuje nad nowością. Taka opcja powinna być od początku

Najnowsza aktualizacja WhatsApp beta dla Androida 2.25.5.19, dostępna w Google Play Store, ujawnia, że popularny komunikator pracuje nad nową funkcją, która pozwoli użytkownikom zarządzać ustawieniami prywatności dla linków do profili społecznościowych. To kolejny krok w kierunku integracji WhatsApp z innymi platformami, takimi jak Instagram, oraz zwiększenia kontroli użytkowników nad ich danymi.

WhatsApp z nowymi funkcjami. Będzie można wybrać, kto zobaczy nasze sociale

Jak wynika z informacji zebranych przez WABetaInfo, WhatsApp planuje wprowadzić nową sekcję w ustawieniach prywatności, która umożliwi użytkownikom konfigurację widoczności linków do profili społecznościowych. Użytkownicy będą mogli wybrać, kto może zobaczyć ich linki do Instagrama lub innych platform, korzystając z czterech opcji: "Wszyscy", "Moje kontakty", "Moje kontakty z wyjątkiem" oraz "Nikt". Każda z tych opcji odpowiada różnym potrzebom prywatności, co czyni funkcję elastyczną i dostosowaną do indywidualnych preferencji.

Warto podkreślić, że nowa funkcja będzie całkowicie opcjonalna. Użytkownicy nie będą musieli dodawać linków do profili, jeśli nie mają takiej potrzeby. Dla tych, którzy zdecydują się z niej skorzystać, WhatsApp zapewni pełną kontrolę nad tym, kto może zobaczyć ich profile społecznościowe.

Wspomniana funkcja jest obecnie w fazie rozwoju i zostanie udostępniona w jednej z przyszłych aktualizacji. WhatsApp stara się dopracować ją tak, aby od samego początku zapewniała użytkownikom najlepsze możliwe doświadczenie prywatności. Jak na razie nie ma oficjalnej daty premiery, ale zespół WhatsApp zapowiada, że będzie informował o postępach w pracach nad tą funkcją.

