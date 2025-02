WhatsApp wprowadza rewolucyjną funkcję. Oby inne aplikacje poszły jej śladem

WhatsApp pracuje nad nową funkcją, która ucieszy wszystkich estetów. Jeśli również nie możecie znieść licznika nieprzeczytanych wiadomości na ikonie aplikacji przy każdym jej otwarciu, to ta zmiana bez wątpienia was ucieszy.

Jak poinformował niezastąpiony w donoszeniu o wszelkiej maści zmianach i nowościach w świecie komunikatora serwis WABetaInfo, Meta testuje nową opcję w wersji beta WhatsApp — zarówno na iOS, jak i Androida. Funkcja jest już dostępna dla pierwszych wybrańców, a skoro zabrnęła tak daleko, to można spokojnie założyć że będzie ona stopniowo udostępniana także kolejnym grupom odbiorców.

Jak działa testowana nowość w WhatsApp? WABeta zdradza szczegóły

Opis nowej funkcji głosi: "Licznik na ekranie głównym jest całkowicie czyszczony za każdym razem, gdy otworzysz aplikację." Oznacza to, że wskaźnik nieprzeczytanych wiadomości znika niezależnie od tego, czy faktycznie je odczytasz. Dzięki temu ustawieniu, licznik z ikonami będzie pokazywać jedynie liczbę nowych wiadomości otrzymanych od momentu ostatniego otwarcia aplikacji. Pozwala to na bieżące monitorowanie nowych powiadomień, bez konieczności śledzenia starszych, już znanych wiadomości. Całe szczęście: jest to całkowicie opcjonalne. Jeśli przełącznik Clear Badge zostanie wyłączony, aplikacja będzie kontynuować dotychczasowe działanie, pokazując łączną liczbę wszystkich nieprzeczytanych wiadomości i nieodebranych połączeń, dzięki którym nigdy nie zapomnimy na nic odpisać.

Osoby korzystające z WhatsApp Beta za pośrednictwem TestFlight mogą znaleźć tę opcję, przechodząc do zakładki Ustawienia, a następnie otwierając sekcję Powiadomienia. W środku znajduje się przełącznik oznaczony jako Clear Badge, znajdujący się pod nową sekcją Powiadomienia na ekranie głównym. Analogicznie sprawy mają się również na systemie Android.

Ciekawa funkcja, z której sam chętnie skorzystam

Dla wielu użytkowników liczniki powiadomień na ikonach mogą być uciążliwe, zwłaszcza jeśli nieustannie gromadzą się na nich dziesiątki nieprzeczytanych wiadomości. Nowa funkcja może ułatwić zarządzanie powiadomieniami i pomóc w eliminacji cyfrowego chaosu, który to coraz częściej wkrada się do naszego życia. I bardzo podoba mi się kierunek obrany przez WhatsApp, który od teraz będzie pozwalał rozprawić się z nim inaczej, niż systemowo wyłączając powiadomienia na ikonach — co przecież też można zrobić. Ważnym jest też to, że tak naprawdę analogiczny mechanizm wprowadzić będzie mogła każda aplikacja, która obsługuje ikonowe powiadomienia. Od Telefonu, przez Wiadomości, na Mailu kończąc — i chętnie bym je tam również zobaczył. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że ich obecność w systemach nie jest przypadkowa i Clear Badge jest w gruncie rzeczy zaprzeczeniem idei która w ogóle za nimi stoi. Póki co jednak czekamy aż WhatsApp wprowadzi ją dla szerszej grupy odbiorców, a kto wie. Może jeśli faktycznie użytkownicy będą po nią chętnie sięgać, to inni twórcy aplikacji także się nią zainteresują?

